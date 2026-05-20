Если удастся в эти недели вернуться к содержательной трехсторонней коммуникации, это будет правильным результатом - Зеленский

Команда Зеленского обсудила с США безопасность и дипломатию. Президент планирует привлечь Европу к трехсторонней коммуникации для давления на россиян.

Украинская команда провела хорошие контакты с американской стороной, в частности по вопросам сотрудничества в сфере безопасности и дипломатии россиян. Если удастся в эти недели вернуться к содержательной трехсторонней коммуникации и если удастся привлечь европейцев, это будет правильным результатом, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН. Хорошие контакты были у нашей команды с американской стороной – и по вопросам нашего сотрудничества в сфере безопасности, и по дипломатии в отношении россиян. Если удастся в эти недели вернуться к содержательной трехсторонней коммуникации и если удастся привлечь европейцев, это будет правильным результатом - сказал Зеленский. Он отметил, что Украина со своей стороны готова к таким ответным шагам, подчеркнув, что рассчитывает на то, что партнеры тоже будут готовы и что россияне не будут прятаться. Напомним Украина ведет "очень активные" переговоры с Великобританией относительно решения ослабить санкции на российскую нефть. Так в Офисе Президента ответили на вопрос The Guardian об ослаблении Британией санкций против российской нефти.