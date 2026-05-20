Зеленский собирает нардепов, включая оппозицию, из-за кризиса в Раде - нардеп
Киев • УНН
25 мая Зеленский и премьер встретятся со "Слугами народа" для решения парламентского кризиса. Президент также проведет переговоры с оппозицией.
В следующий понедельник, 25 мая, перед пленарной неделей "Слуги народа" проведут заседание с премьером и президентом. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
На повестке дня будет ряд важных вопросов, среди которых: Как проголосовать все то, что наобещало правительство? Что делать, если Миндич кроме иска, еще и пароль на модеме в Династии поменяет? Как всем снова жить вместе, дружно, и голосовать без вопросов, что просит ОП?
Также Железняк написал, что кроме встречи с собственной фракцией также планируются отдельные встречи Владимира Зеленского с представителями других фракций, в частности оппозиционных.
Интересно, кто тот человек в ОП, который стал замечать, что что-то в Раде полгода ничего проголосовать не могут и есть немного парламентский кризис
Напомним
Главный фигурант "дела Мидас" - бизнесмен Тимур Миндич подал иск в Кассационный административный суд против президента Украины Владимира Зеленского.