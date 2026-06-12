Топливо по талонам, дефицит продуктов и проблемы с логистикой: что происходит в оккупированном Крыму

После повреждения ключевых логистических маршрутов в оккупированном Крыму обостряется ситуация с поставками товаров первой необходимости и топлива. Оккупационные власти уже признают наличие проблем с запасами, в то время как местные жители все чаще сообщают о дефиците отдельных товаров и трудностях с приобретением бензина. Об этом специально для УНН рассказал заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков.

Детали

На данный момент критического дефицита продовольствия на полуострове официально не зафиксировано, однако ситуация остается нестабильной, а цены на товары первой необходимости продолжают расти. Особенно это касается отдельных категорий продуктов, которые в значительной степени зависят от внешних поставок.

На данный момент критического продовольственного дефицита не зафиксировано, однако ситуация постоянно меняется, в том числе относительно очередного подорожания продуктовой корзины товаров первой необходимости. Также оккупационная администрация сама признает, что имеющихся логистических запасов продовольствия на полуострове хватит лишь на несколько недель, в частности молочными продуктами оккупированный Крым может обеспечить себя лишь чуть более чем на 30 процентов. В магазинах фиксируется рост дефицита базовых продуктов питания, прежде всего сахара, круп и муки. В социальных сетях и местных чатах появляются многочисленные жалобы на отсутствие гречки, риса, макарон и соли – пояснил Чистиков.

По словам Чистикова, торговым сетям уже рекомендовали ограничивать продажу отдельных товаров. В то же время одной из причин дефицита он называет ажиотажный спрос среди населения, так как люди в панике активно скупают продукты, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации.

Торговым сетям рекомендовано ввести лимиты на продажу отдельных категорий товаров первой необходимости в одни руки. Показательно, что оккупационная администрация сначала пыталась подать эту информацию как "украинскую пропаганду", однако подтверждения поступили непосредственно от местных жителей, которые через мессенджеры выясняют между собой, где по Крыму эти товары еще остались в продаже. Однако дефицит товаров в настоящее время спровоцирован больше паническим спросом местного населения, чем реальной их потребностью. При этом дефицит топлива дополнительно бьет по поставкам пищевых продуктов, в первую очередь в сельской местности, поскольку вся доставка осуществляется автотранспортом – товары либо пока не везут вообще, либо их цена постепенно растет – подчеркнул чиновник.

По словам Дениса Чистикова, проблемы с логистикой на оккупированном полуострове имеют комплексный характер. Речь идет не об отдельном поврежденном объекте, а о трудностях сразу на нескольких ключевых направлениях, которые обеспечивали сообщение с Крымом. Это уже влияет как на грузовые перевозки, так и на пассажирское транспортное сообщение.

Ситуация является системной, а не локальной – повреждены одновременно несколько ключевых узлов. Железнодорожная станция Джанкой после удара переведена в режим технического транзита: поезда проходят без остановок, пассажиры довозятся только до станции Керчь, оттуда – автобусами, а на станциях Севастополя и Симферополя размещены официальные объявления о приостановке сообщения. Чонгарский мост поврежден повторно, он функционирует нестабильно, и то за счет понтонного моста, который возведен рядом и действует в реверсном режиме. 11 июня ВСУ нанесли удары по трем мостам в Херсонской области: через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильному мосту на направлении Перекоп – Армянск, а также мосту возле населенного пункта Ставки – подчеркнул Чистиков.

Эксперт отмечает, что под вопросом оказалось и направление Перекоп – Армянск, которое ранее использовалось как резервный маршрут. Дополнительные трудности создают ограничения на Крымском мосту и постоянные угрозы для транспортного сообщения.

Таким образом, направление Перекоп – Армянск, которое до этого дня служило основным резервным маршрутом в обход Чонгара, теперь также под вопросом. Крымский мост регулярно подвергается атакам с воздуха и с воды, которые сопровождаются закрытием движения. Единственным способом быстро увеличить пропускную способность было бы снятие ограничений на Крымском мосту – однако из-за соображений безопасности российских спецслужб оккупационные власти избегают этого шага – подчеркнул чиновник.

Топливный кризис усиливается

Самой сложной, по оценке чиновника, остается ситуация с топливом. Запасы бензина и дизеля на полуострове ограничены, а продажа уже осуществляется по специальным правилам. Это влияет как на местных жителей, так и на туристов.

Ситуация с топливом является самой острой из всех логистических проблем. Стратегических резервов на территории Крыма не осталось – весь бензин и дизель подвозится исключительно автоцистернами "с колес" и раскупается в тот же день. Назначенный Россией "губернатор" Севастополя объявил о прекращении свободной продажи бензина на заправках крупнейших местных сетей ТЭС и АТАН, а топливо отпускается только по талонам с лимитом до 20 литров в одни руки. Самое интересное, что пользуясь кризисом, оккупанты решили заставить людей установить российский мессенджер МАХ, поскольку в Севастополе талоны (в форме QR-кодов) можно получить только через соответствующий мессенджер – пояснил Чистиков.

Ограничения уже влияют на работу транспорта и передвижение людей. Кроме того, на фоне дефицита уже начали появляться различные "коммерческие предложения", связанные с топливом.

Оккупационная администрация ввела лимиты на покупку топлива, а часть запасов направляет прежде всего для нужд коммунального и социального транспорта. На заправках Краснодарского края топливо отсутствует в радиусе 100–150 км от паромной переправы. В условиях сельской Херсонщины норма в 20 литров не покрывает даже обратной дороги до ближайшей работающей заправки. Топливный кризис уже повлиял на туристический сектор: сотни туристов, прибывших на собственных автомобилях, не могут беспрепятственно покинуть полуостров из-за трудностей с приобретением бензина для обратной дороги - заметил чиновник.

По словам Чистикова, последствия топливного кризиса уже ощутимы в различных сферах жизни полуострова. Сокращаются автобусные маршруты, а отдельные населенные пункты фактически остаются без надлежащего транспортного сообщения.

Рейсовые автобусы между селами и городами сокращены или отменены, в частности маршруты из Симферополя на южный берег, а часть сельских населенных пунктов фактически оказывается отрезанной. Появилась определенная прослойка людей, которые пытаются извлечь выгоду из кризиса. Поскольку тема на слуху, появляются случаи построения вокруг нее маркетинговых кампаний, вроде отеля, который обещал 10-20 литров топлива за 2-3 дня проживания у них, или агентства недвижимости, которое обещало за 100 литров топлива разрешить пожить на вилле на берегу моря. В целом, точно можно сказать, что ситуация нашла свой отклик как в Крыму, так и далеко за его пределами – резюмировал Чистиков.

Не более 20 литров "в одни руки" — в оккупированном Крыму ограничивают продажу бензина АИ-95