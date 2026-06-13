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Трамп посетит рабочую сессию с Зеленским на саммите G7 - Reuters

Киев • УНН

 • 3220 просмотра

Трамп встретится с лидерами Ближнего Востока и Зеленским на саммите G7 во Франции. Стороны обсудят экономику, искусственный интеллект и цепочки поставок.

Трамп посетит рабочую сессию с Зеленским на саммите G7 - Reuters

Президент США Дональд Трамп встретится с лидерами Ближнего Востока и посетит рабочую сессию с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита G7 во Франции на следующей неделе, сообщили в субботу высокопоставленные чиновники администрации США, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Официальные лица заявили, что Трамп отдельно встретится с лидерами Египта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции и Индии.

Двусторонняя встреча с Зеленским не запланирована, но два лидера могут встретиться на полях саммита,

указали официальные лица.

По словам одного из чиновников, Трамп планировал поднять на саммите вопросы, имеющие общее значение с лидерами других стран "Группы семи", включая экономический рост и развитие, устойчивость цепочек поставок, нелегальную миграцию и искусственный интеллект. Он также планировал работать над повышением устойчивости цепочки поставок критически важных минералов, необходимых для передовых технологий.

По словам официальных лиц, Трамп планировал посетить ужин в Версальском дворце в среду, прежде чем вернуться в Вашингтон.

Макрон пригласил Зеленского и лидеров арабских стран на саммит G710.06.26, 23:45 • 4217 просмотров

Юлия Шрамко

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