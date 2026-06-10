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Макрон пригласил Зеленского и лидеров арабских стран на саммит G7

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Президент Франции пригласил лидеров Украины и четырех арабских стран на саммит G7 в Эвиане. Обсудят помощь Киеву и стабильность на Ближнем Востоке.

Макрон пригласил Зеленского и лидеров арабских стран на саммит G7

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил президента Украины Владимира Зеленского и лидеров четырех арабских государств на саммит G7, который состоится 15-17 июня во французском Эвиане. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

По словам Макрона, участие Зеленского важно для восстановления единой позиции стран "Большой семерки" по поддержке Украины. Французский лидер отметил, что во время саммита планируется обсудить дальнейшую помощь Киеву, а также перспективы переговорного процесса на фоне разногласий между европейскими союзниками и президентом США Дональдом Трампом.

На повестке дня – Украина и Ближний Восток

Для отдельной дискуссии по ситуации на Ближнем Востоке Макрон пригласил лидеров Египта, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Одной из главных тем станет ситуация вокруг Ормузского пролива и ее влияние на мировую экономику и энергетические рынки.

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Французский президент заявил, что участники также обсудят вопросы Ирана, рост цен на энергоносители и последствия конфликта для глобальной безопасности.

К обсуждениям привлекут страны Глобального Юга

После сессий по Украине и Ближнему Востоку участники саммита рассмотрят вопросы партнерства между странами Севера и Юга. К дискуссиям планируют пригласить представителей Южной Кореи, Индии, Кении и Бразилии, а также международных финансовых институтов.

Завершится саммит обсуждением глобальных экономических дисбалансов, вопросов роста, кибербезопасности и цифрового суверенитета. Также запланированы консультации с представителями крупных технологических компаний.

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Степан Гафтко

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