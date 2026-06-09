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Украина должна быть в НАТО, потому что без нее Европа не сможет защитить себя — Зеленский

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Зеленский заявил о невозможности защиты Европы без участия Украины в НАТО. Лидеры NB8 подтвердили важность государства для безопасности всего континента.

Украина должна быть в НАТО, потому что без нее Европа не сможет защитить себя — Зеленский

Украина является неотъемлемой частью европейской системы безопасности, а ее будущее членство в НАТО отвечает интересам всего евроатлантического пространства. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии в формате NB8, передает УНН.

Детали

Президент подчеркнул, что сегодня Украина и партнеры координируют позиции накануне важных международных встреч и саммитов. По его словам, совместные действия европейских государств должны стать основой для усиления безопасности на континенте.

Европа сильнее всего, когда европейцы действуют вместе, а не разрозненно. Мы готовимся вместе к саммитам ЕС и НАТО, а также к встречам вокруг саммита Большой Семерки. Все это может принести реальные результаты

- сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что во время встречи партнеры в очередной раз подтвердили важность Украины для безопасности всей Европы.

Как один из партнеров сказал сегодня во время нашей встречи, Европа не может защитить себя без Украины. И это означает, что Украина должна быть в НАТО. И я благодарен всем партнерам за то, что это признают

- подчеркнул Президент.

Зеленский и премьер Латвии подписали Drone Deal09.06.26, 16:30 • 1018 просмотров

Андрей Тимощенков

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Владимир Зеленский
Украина