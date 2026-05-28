Пашинян объявил о конце зависимости Армении от "одного союзника"

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

Армения построит новый газопровод и откажется от единственного союзника. Пашинян планирует внедрять реформы по стандартам Европейского Союза.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна больше не будет полагаться только на одного союзника, маршрут или энергетическое направление. Об этом он сказал во время митинга в городе Абовян, комментируя заявления президента беларуси александра лукашенко в отношении Армении, сообщает News.am, пишет УНН.

Детали

По словам Пашиняна, Ереван будет развивать альтернативные транспортные и энергетические маршруты.

Мы не будем надеяться на одну дорогу, на одного союзника, на один трубопровод. У нас будет собственный газ

– подчеркнул он.

Премьер также заявил, что через территорию Армении будет проходить новый газопровод, а часть платы за транзит страна будет получать газом.

Пашинян ответил лукашенко

Армянский премьер резко отреагировал на слова лукашенко о том, что "Армения никому не нужна".

Моя большая заслуга в том, что у народа есть альтернатива, чтобы никто не смог говорить: "Кому нужна Армения, куда она денется"

– заявил Пашинян.

Он добавил, что страна "становится перекрестком мира", необходимым "и Западу, и Востоку, и Северу, и Югу".

Пашинян также заявил, что Армения пока не планирует выходить из Евразийского экономического союза, но продолжит реформы по европейским стандартам.

Как только придет время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор

– сказал он.

Премьер подчеркнул, что будет использовать свои рычаги в ЕАЭС, "чтобы лукашенко не смог использовать союз против Армении".

В конце выступления Пашинян обвинил оппонентов в попытках дестабилизировать ситуацию и предупредил о рисках для самого ЕАЭС.

Те, кто выступает с такими заявлениями, не понимают, что они роют могилу ЕАЭС

– подчеркнул глава правительства Армении.  

Степан Гафтко

