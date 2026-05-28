Пашинян объявил о конце зависимости Армении от "одного союзника"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна больше не будет полагаться только на одного союзника, маршрут или энергетическое направление. Об этом он сказал во время митинга в городе Абовян, комментируя заявления президента беларуси александра лукашенко в отношении Армении, сообщает News.am, пишет УНН.

Детали

По словам Пашиняна, Ереван будет развивать альтернативные транспортные и энергетические маршруты.

Мы не будем надеяться на одну дорогу, на одного союзника, на один трубопровод. У нас будет собственный газ – подчеркнул он.

Премьер также заявил, что через территорию Армении будет проходить новый газопровод, а часть платы за транзит страна будет получать газом.

Пашинян ответил лукашенко

Армянский премьер резко отреагировал на слова лукашенко о том, что "Армения никому не нужна".

Моя большая заслуга в том, что у народа есть альтернатива, чтобы никто не смог говорить: "Кому нужна Армения, куда она денется" – заявил Пашинян.

Он добавил, что страна "становится перекрестком мира", необходимым "и Западу, и Востоку, и Северу, и Югу".

США и Армения во время визита Рубио в Ереван договорились продвигать экономический коридор TRIPP

Пашинян также заявил, что Армения пока не планирует выходить из Евразийского экономического союза, но продолжит реформы по европейским стандартам.

Как только придет время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор – сказал он.

Премьер подчеркнул, что будет использовать свои рычаги в ЕАЭС, "чтобы лукашенко не смог использовать союз против Армении".

Армения открыла новый железнодорожный маршрут в ЕС через Турцию

В конце выступления Пашинян обвинил оппонентов в попытках дестабилизировать ситуацию и предупредил о рисках для самого ЕАЭС.

Те, кто выступает с такими заявлениями, не понимают, что они роют могилу ЕАЭС – подчеркнул глава правительства Армении.

Россия усиливает давление на Армению из-за её курса на ЕС