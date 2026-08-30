У росії звинуватили Вірменію у "провокації" через готовність приймати росіян, які тікають від мобілізації
Київ • УНН
москва розкритикувала готовність Вірменії приймати росіян у разі нової мобілізації. Єреван заявив, що не перешкоджатиме їхньому в’їзду.
Речниця МЗС рф марія захарова звинуватила Вірменію у "провокації" після заяви секретаря Ради безпеки країни Алена Симоняна про готовність приймати росіян, які захочуть уникнути відправлення на фронт у разі нової мобілізації. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
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За словами Захарової, такі заяви нібито "заохочують російських громадян до протиправних дій" та надають "традиційній вірменській гостинності токсичного політичного забарвлення". Вона також звинуватила Єреван у прагненні "прислужитися Заходу і київському режиму".
Із жалем зазначаємо, що тенденція тиражування представниками офіційного Єревана публічних заяв, які підривають двосторонню співпрацю з Москвою, продовжується. Висловлювання Симоняна вважаємо провокаційними
У Вірменії пообіцяли не перешкоджати в'їзду росіян
25 серпня Симонян заявив, що Вірменія не перешкоджатиме в'їзду громадян рф у разі нової хвилі мобілізації. За його словами, на кордоні росіян не запитуватимуть про причини приїзду, а за необхідності влада готова надати їм допомогу.
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Його заява пролунала на тлі повідомлень про можливу підготовку нової мобілізації в росії після вересневих виборів до держдуми. The Moscow Times зазначає, що західні розвідки допускають такий сценарій, а The Wall Street Journal раніше повідомляла про перевірку російськими військовими готовності регіонів до призову. У кремлі інформацію про підготовку нової мобілізації заперечують.
Вірменія готова приймати росіян, які тікатимуть від нової мобілізації26.08.26, 02:37 • 4102 перегляди