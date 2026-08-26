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Вірменія готова приймати росіян, які тікатимуть від нової мобілізації

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Вірменія не перешкоджатиме в’їзду росіян у разі нової мобілізації. Єреван обіцяє не вимагати пояснень і за потреби допомагати.

Вірменія готова приймати росіян, які тікатимуть від нової мобілізації

Вірменія не перешкоджатиме в'їзду громадян росії, які вирішать виїхати з країни у разі оголошення нової хвилі мобілізації. Про це заявив секретар Ради безпеки Вірменії Ален Симонян в інтерв'ю телеканалу "Дождь", повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Симонян заявив, що на кордоні росіян не розпитуватимуть про причини приїзду та за потреби вірменська влада готова надати їм допомогу.

російській людині можу сказати тільки одне: ласкаво просимо до Вірменії. Тут ми всіх любимо, всіх поважаємо

- сказав Симонян.

На тлі повідомлень про нову мобілізацію в рф

Заява пролунала на тлі повідомлень про підготовку росією нової мобілізаційної кампанії. За даними західних розвідок, російські військові вже перевіряють готовність регіонів до можливого призову.

росія готується до можливої нової мобілізації, але рішення кремля поки немає - WSJ24.08.26, 00:16 • 3858 переглядiв

Раніше джерела в адміністрації США припускали, що нова мобілізація може розпочатися після вересневих виборів до Держдуми. Володимир Зеленський заявляв, що росія восени може мобілізувати від 300 до 500 тисяч людей через нестачу військових.

The Moscow Times також повідомляє про випадки прихованої мобілізації в росії. За останні півтора місяця жителі щонайменше 17 регіонів заявляли про затримання та примушування до підписання контрактів із міноборони рф.

Після виборів у рф можуть оголосити нову мобілізацію на 300 тисяч осіб – Зеленський23.08.26, 18:06 • 11393 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Мобілізація
Війна в Україні
Вірменія
Володимир Зеленський