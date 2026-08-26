Армения готова принимать россиян, которые будут бежать от новой мобилизации
Киев • УНН
Армения не будет препятствовать въезду россиян в случае новой мобилизации. Ереван обещает не требовать объяснений и при необходимости помогать.
Армения не будет препятствовать въезду граждан России, которые решат покинуть страну в случае объявления новой волны мобилизации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян в интервью телеканалу «Дождь», сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
Симонян заявил, что на границе россиян не будут расспрашивать о причинах приезда, а при необходимости армянские власти готовы оказать им помощь.
российскому человеку могу сказать только одно: добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем
На фоне сообщений о новой мобилизации в рф
Заявление прозвучало на фоне сообщений о подготовке Россией новой мобилизационной кампании. По данным западных разведок, российские военные уже проверяют готовность регионов к возможному призыву.
Россия готовится к возможной новой мобилизации, но решения Кремля пока нет — WSJ24.08.26, 00:16 • 3860 просмотров
Ранее источники в администрации США предполагали, что новая мобилизация может начаться после сентябрьских выборов в Госдуму. Владимир Зеленский заявлял, что Россия осенью может мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек из-за нехватки военнослужащих.
The Moscow Times также сообщает о случаях скрытой мобилизации в России. За последние полтора месяца жители как минимум 17 регионов заявляли о задержаниях и принуждении к подписанию контрактов с Минобороны РФ.
После выборов в рф могут объявить новую мобилизацию на 300 тысяч человек - Зеленский23.08.26, 18:06 • 11395 просмотров