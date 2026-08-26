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Армения готова принимать россиян, которые будут бежать от новой мобилизации

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Армения не будет препятствовать въезду россиян в случае новой мобилизации. Ереван обещает не требовать объяснений и при необходимости помогать.

Армения готова принимать россиян, которые будут бежать от новой мобилизации

Армения не будет препятствовать въезду граждан России, которые решат покинуть страну в случае объявления новой волны мобилизации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян в интервью телеканалу «Дождь», сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Симонян заявил, что на границе россиян не будут расспрашивать о причинах приезда, а при необходимости армянские власти готовы оказать им помощь.

российскому человеку могу сказать только одно: добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем

- сказал Симонян.

На фоне сообщений о новой мобилизации в рф

Заявление прозвучало на фоне сообщений о подготовке Россией новой мобилизационной кампании. По данным западных разведок, российские военные уже проверяют готовность регионов к возможному призыву.

Россия готовится к возможной новой мобилизации, но решения Кремля пока нет — WSJ24.08.26, 00:16 • 3860 просмотров

Ранее источники в администрации США предполагали, что новая мобилизация может начаться после сентябрьских выборов в Госдуму. Владимир Зеленский заявлял, что Россия осенью может мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек из-за нехватки военнослужащих.

The Moscow Times также сообщает о случаях скрытой мобилизации в России. За последние полтора месяца жители как минимум 17 регионов заявляли о задержаниях и принуждении к подписанию контрактов с Минобороны РФ.

После выборов в рф могут объявить новую мобилизацию на 300 тысяч человек - Зеленский23.08.26, 18:06 • 11395 просмотров

Степан Гафтко

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Армения
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