В России обвинили Армению в «провокации» из-за готовности принимать россиян, которые бегут от мобилизации
Киев • УНН
Москва раскритиковала готовность Армении принимать россиян в случае новой мобилизации. Ереван заявил, что не будет препятствовать их въезду.
Представительница МИД рф Мария Захарова обвинила Армению в «провокации» после заявления секретаря Совета безопасности страны Алёна Симоняна о готовности принимать россиян, которые захотят избежать отправки на фронт в случае новой мобилизации. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
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По словам Захаровой, такие заявления якобы «поощряют российских граждан к противоправным действиям» и придают «традиционному армянскому гостеприимству токсическую политическую окраску». Она также обвинила Ереван в стремлении «прислужить Западу и киевскому режиму».
С сожалением отмечаем, что тенденция тиражирования представителями официального Еревана публичных заявлений, подрывающих двустороннее сотрудничество с Москвой, продолжается. Высказывания Симоняна считаем провокационными
В Армении пообещали не препятствовать въезду россиян
25 августа Симонян заявил, что Армения не будет препятствовать въезду граждан рф в случае новой волны мобилизации. По его словам, на границе россиян не будут спрашивать о причинах приезда, а при необходимости власти готовы оказать им помощь.
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Российскому человеку могу сказать только одно: «Добро пожаловать в Армению»
Его заявление прозвучало на фоне сообщений о возможной подготовке новой мобилизации в россии после сентябрьских выборов в госдуму. The Moscow Times отмечает, что западные разведки допускают такой сценарий, а The Wall Street Journal ранее сообщала о проверке российскими военными готовности регионов к призыву. В кремле информацию о подготовке новой мобилизации отрицают.
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