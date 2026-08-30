В России обвинили Армению в «провокации» из-за готовности принимать россиян, которые бегут от мобилизации

$44.5451.86
ukenru
01:35 • 1462 просмотра
США могут получить контроль над частью нефтяных запасов Венесуэлы на 100 лет — The Telegraph
00:14 • 5710 просмотра
В Киеве после ночной атаки пострадали как минимум 3 человека, зафиксированы попадания в нескольких районахPhoto
23:16 • 8242 просмотра
Бельгия вновь отказалась поддержать использование замороженных активов рф для помощи Украине
22:35 • 9104 просмотра
ВМС Турции и силы Сомали освободили захваченное пиратами судно, 14 нападавших ликвидированы
20:56 • 13493 просмотра
Киев 29 августа провёл под воздушными тревогами почти половину суток
20:30 • 14014 просмотра
В Одессе мужчина застрелил родителей, ранил брата, а затем покончил с собой — полиция
Эксклюзив
29 августа, 17:08 • 23476 просмотра
Как выглядит село Мила после российского удара - фоторепортажPhotoVideo
29 августа, 15:05 • 26843 просмотра
"Черных трансплантологов" на Буковине взяли под стражу с залогом 1,5 млн гривен — ГенпрокурорPhoto
29 августа, 12:44 • 34269 просмотра
После атак украинских БПЛА на НПЗ производство бензина в рф сократилось до 70% от общей потребности - СМИ
29 августа, 11:00 • 41759 просмотра
Около четырех десятков поездов все еще отстают от графика, но задержки в пути сокращаются
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.1м/с
61%
749мм
Популярные новости
Кабмин пересмотрит комендантский час и работу инфраструктуры во время атак рф - Корецкий29 августа, 16:23 • 10015 просмотра
Европа вступает в зиму с самыми низкими запасами газа за 13 лет - The Guardian29 августа, 17:38 • 4318 просмотра
В ДТП в Житомирской области погибли главный редактор "Фокуса" Мария Скибинская и её матьPhoto29 августа, 18:03 • 5552 просмотра
В Непале похоронят 229 неопознанных тел после разрушительного наводнения29 августа, 18:43 • 3582 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер22:05 • 8414 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 77253 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 75033 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 67284 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 65845 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 64683 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Тейлор Свифт
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto00:05 • 3028 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер22:05 • 8556 просмотра
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 34836 просмотра
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto28 августа, 22:05 • 34296 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 87097 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фильм
Truth Social
The New York Times
Хранитель

В России обвинили Армению в «провокации» из-за готовности принимать россиян, которые бегут от мобилизации

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Москва раскритиковала готовность Армении принимать россиян в случае новой мобилизации. Ереван заявил, что не будет препятствовать их въезду.

В России обвинили Армению в «провокации» из-за готовности принимать россиян, которые бегут от мобилизации

Представительница МИД рф Мария Захарова обвинила Армению в «провокации» после заявления секретаря Совета безопасности страны Алёна Симоняна о готовности принимать россиян, которые захотят избежать отправки на фронт в случае новой мобилизации. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Подробности

По словам Захаровой, такие заявления якобы «поощряют российских граждан к противоправным действиям» и придают «традиционному армянскому гостеприимству токсическую политическую окраску». Она также обвинила Ереван в стремлении «прислужить Западу и киевскому режиму».

С сожалением отмечаем, что тенденция тиражирования представителями официального Еревана публичных заявлений, подрывающих двустороннее сотрудничество с Москвой, продолжается. Высказывания Симоняна считаем провокационными

— заявила Захарова.

В Армении пообещали не препятствовать въезду россиян

25 августа Симонян заявил, что Армения не будет препятствовать въезду граждан рф в случае новой волны мобилизации. По его словам, на границе россиян не будут спрашивать о причинах приезда, а при необходимости власти готовы оказать им помощь.

Россия готовится к возможной новой мобилизации, но решения Кремля пока нет — WSJ24.08.26, 00:16 • 4039 просмотров

Российскому человеку могу сказать только одно: «Добро пожаловать в Армению»

— сказал Симонян.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений о возможной подготовке новой мобилизации в россии после сентябрьских выборов в госдуму. The Moscow Times отмечает, что западные разведки допускают такой сценарий, а The Wall Street Journal ранее сообщала о проверке российскими военными готовности регионов к призыву. В кремле информацию о подготовке новой мобилизации отрицают.

Армения готова принимать россиян, которые будут бежать от новой мобилизации26.08.26, 02:37 • 4100 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Война в Украине
Ереван
Армения