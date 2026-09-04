Призовників в рф фактично не випускають із країни, заборону можуть вводити просто на кордоні
Київ • УНН
Із 73 призовників, які звернулися через спроби виїхати з рф, 23 отримали відмову. Обмеження іноді з’являється просто на кордоні.
У росії призовники дедалі частіше стикаються із забороною на виїзд за кордон, причому в окремих випадках обмеження з'являється безпосередньо під час проходження прикордонного контролю. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на правозахисний проєкт "Идите лесом", пише УНН.
Деталі
З 18 до 31 серпня до правозахисників звернулися 73 призовники, які намагалися залишити росію. 50 із них змогли виїхати, а 23 отримали відмову.
В одному з випадків чоловік перевірив реєстр перед рейсом москва – єреван і не побачив жодних обмежень.
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Однак уже на прикордонному контролі йому повідомили про заборону, а за кілька хвилин вона з'явилася і в електронному реєстрі. Інший призовник дізнався про повістку лише після того, як його не випустили з аеропорту.
Через білорусь також випускають не всіх
Із 11 призовників, які звернулися до правозахисників після спроб виїхати через білорусь, кордон змогли перетнути лише 4, тоді як 7 отримали відмову.
Обмеження посилюються на тлі чуток про можливу нову мобілізацію в росії після вересневих виборів до держдуми.
Раніше ISW писав про підготовку нової мобілізації, а джерела The Washington Post припускали, що кремль може піти на такий крок через високі втрати російської армії в Україні.
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