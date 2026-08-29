російських школярів навчають вести війни майбутнього. Обов’язкові заняття для підлітків передбачають вивчення основних видів озброєння, зокрема кулеметів, протитанкової зброї та ручних гранат, а також навичок надання невідкладної медичної допомоги в польових умовах та загальної військової дисципліни. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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Хоча деякі з цих навичок раніше викладалися в рамках обмежених модулів у старших класах, нова версія програми розширює цю підготовку для дітей віком від 13 років.

Оновлена навчальна програма, затверджена міністерством освіти, вимагає, щоб половина щотижневих занять у рамках курсу "Основи безпеки та оборони Батьківщини" була присвячена базовій військовій підготовці. Це є частиною поступової мілітаризації російських шкіл, спрямованої на формування нового покоління призовників, у той час як кремль продовжує війну в Україні, яка триває вже п’ятий рік - йдеться в публікації.

Окрім навчання поводженню зі зброєю та бойовій тактиці, базова військова підготовка охоплює уроки з доктрини національної безпеки росії та структури збройних сил. Учні також вивчатимуть міни та вибухонебезпеку, надання першої допомоги при бойових пораненнях, хімічне та радіаційне опромінення та гострий стрес, а також навички виживання та процедури дій у зонах конфлікту.

Реформа освіти ефективно сприяє створенню потоку потенційних призовників із шкіл до армії. Це підкріплюється залученням ветеранів бойових дій у війні в Україні до шкіл та дитячих садків, де вони розмовляють з дітьми, агітуючи їх підтримати рішення путіна про початок повномасштабного вторгнення у 2022 році - зазначили автори публікації.

Нагадаємо

росія продовжує масштабувати практики мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України, перетворюючи підлітків на мобілізаційний ресурс для майбутніх воєн.