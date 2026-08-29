У рф половину шкільних занять відведуть під військову підготовку - Bloomberg
Київ • УНН
російських підлітків від 13 років навчатимуть зброї, тактики, медицини та виживання. Реформа має посилити мілітаризацію шкіл.
російських школярів навчають вести війни майбутнього. Обов’язкові заняття для підлітків передбачають вивчення основних видів озброєння, зокрема кулеметів, протитанкової зброї та ручних гранат, а також навичок надання невідкладної медичної допомоги в польових умовах та загальної військової дисципліни. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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Хоча деякі з цих навичок раніше викладалися в рамках обмежених модулів у старших класах, нова версія програми розширює цю підготовку для дітей віком від 13 років.
Оновлена навчальна програма, затверджена міністерством освіти, вимагає, щоб половина щотижневих занять у рамках курсу "Основи безпеки та оборони Батьківщини" була присвячена базовій військовій підготовці. Це є частиною поступової мілітаризації російських шкіл, спрямованої на формування нового покоління призовників, у той час як кремль продовжує війну в Україні, яка триває вже п’ятий рік
Окрім навчання поводженню зі зброєю та бойовій тактиці, базова військова підготовка охоплює уроки з доктрини національної безпеки росії та структури збройних сил. Учні також вивчатимуть міни та вибухонебезпеку, надання першої допомоги при бойових пораненнях, хімічне та радіаційне опромінення та гострий стрес, а також навички виживання та процедури дій у зонах конфлікту.
Реформа освіти ефективно сприяє створенню потоку потенційних призовників із шкіл до армії. Це підкріплюється залученням ветеранів бойових дій у війні в Україні до шкіл та дитячих садків, де вони розмовляють з дітьми, агітуючи їх підтримати рішення путіна про початок повномасштабного вторгнення у 2022 році
Нагадаємо
росія продовжує масштабувати практики мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України, перетворюючи підлітків на мобілізаційний ресурс для майбутніх воєн.