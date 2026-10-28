Розрив із росією поглиблюється: Вірменія відмовилася відновлювати участь в ОДКБ

Вірменія не планує відновлювати участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), попри заяви її керівництва про можливе виключення країни. Про це заявив міністр закордонних справ і міжнародної торгівлі Вірменії Арарат Мірзоян під час спільної пресконференції з очільником МЗС Словенії Тоне Кайзером 28 жовтня, повідомляє УНН із посиланням на Armenpress.

Питання подальшого членства Вірменії можуть розглянути вже 11 листопада на саміті ОДКБ у москві. Наразі Єреван досі формально залишається членом військово-політичного об'єднання, очолюваного росією.

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За словами Мірзояна, Вірменія вже тривалий час не бере участі в діяльності ОДКБ і не розглядає можливості відновлення співпраці з організацією. При цьому позиція Єревана залишається незмінною незалежно від заяв керівництва об'єднання чи його держав-учасниць.

Ми вже давно припинили участь у роботі цієї структури, заморозили наше членство. Якщо інші члени організації або її генеральний секретаріат роблять якісь заяви, то марно. Ми не змінимо своєї позиції та не бачимо можливості повернення до ОДКБ - заявив Мірзоян.

Глава вірменського зовнішньополітичного відомства фактично підтвердив, що Єреван не має наміру повертатися до повноцінної участі у військово-політичному союзі, який очолює росія.

В ОДКБ заговорили про виключення Вірменії

Заява Мірзояна пролунала на тлі дискусії щодо подальшого членства країни в організації. Зокрема, 28 жовтня колишній генеральний секретар ОДКБ Микола Бордюжа заявив, що Вірменію необхідно виключити з об'єднання, оскільки вона фактично припинила співпрацю, але продовжує користуватися статусом держави-члена. На його думку, така ситуація створює суперечності в роботі організації, адже її рішення ухвалюються на основі консенсусу, що передбачає врахування позицій держав-учасниць.

Бордюжа зазначив, що Єреван мав би самостійно ухвалити рішення про вихід із союзу. Якщо ж вірменська влада не збирається цього робити, питання виключення повинні розглянути інші учасники ОДКБ.

Раніше, 23 жовтня, чинний генеральний секретар організації Таалатбек Масадиков повідомив, що питання членства Вірменії можуть винести на засідання Ради колективної безпеки, заплановане на 11 листопада у москві. За його словами, вірменська сторона продовжує отримувати документи організації, однак систематично відмовляється брати участь в обговоренні та ухваленні рішень. Водночас представник Вірменії відвідує щотижневі засідання Постійної ради ОДКБ.

Масадиков також наголосив, що Єреван не бере участі у військових навчаннях та основних заходах організації. При цьому він уточнив, що для офіційного розгляду питання членства Вірменії відповідну пропозицію має внести держава-голова або інший учасник ОДКБ.

Чому Вірменія заморозила членство в ОДКБ

Погіршення відносин між Єреваном та організацією розпочалося після загострення конфлікту з Азербайджаном.

Вірменська влада неодноразово звинувачувала ОДКБ у невиконанні зобов'язань щодо забезпечення безпеки республіки. Особливе невдоволення Єревана викликала реакція організації на прикордонні зіткнення з Азербайджаном у 2021–2022 роках. Вірменія наполягала, що бойові дії відбувалися, зокрема, на її міжнародно визнаній території, а отже, очікувала від союзників конкретних заходів у межах механізмів колективної безпеки.

У лютому 2024 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про заморожування участі країни в ОДКБ. Він пояснив це тим, що організація, на думку вірменського керівництва, не виконала своїх безпекових зобов'язань. У травні того ж року Єреван офіційно відмовився брати участь у фінансуванні діяльності ОДКБ. Відтоді Вірменія фактично дистанціювалася від роботи організації, однак не розпочала формальної процедури виходу.

У серпні 2026 року Пашинян заявив, що протягом наступних п'яти років країна не планує відновлювати активну діяльність в ОДКБ. Ба більше, він зазначив, що позитивно сприйняв би рішення про виключення Вірменії, оскільки це позбавило б Єреван необхідності самостійно розв'язувати питання виходу.

Вірменія вийшла за межі ОДКБ і не планує повертатися - Пашинян

Чи можуть Вірменію виключити з ОДКБ

Можливість виключення держави передбачена статутом Організації Договору про колективну безпеку. Зокрема, стаття 20 документа дозволяє Раді колективної безпеки призупинити участь держави в роботі органів організації у разі невиконання нею встановлених зобов'язань. Якщо порушення триватимуть, Рада може ухвалити рішення про виключення відповідної держави.

Одночасно з тим стаття 25 статуту передбачає обмеження для учасників, які протягом двох років не виконують зобов'язань щодо погашення заборгованості перед бюджетом організації. Зокрема, йдеться про позбавлення права голосу та призупинення права висувати своїх громадян на квотні посади в ОДКБ до повного погашення заборгованості. Такі обмеження запроваджуються рішенням Ради колективної безпеки.

Окремо стаття 19 передбачає можливість добровільного виходу з організації. Для цього держава повинна врегулювати свої зобов'язання та офіційно повідомити про намір залишити ОДКБ щонайменше за шість місяців до відповідної дати.

Але на практиці подальший статус Вірменії залежатиме або від її власного рішення про вихід, або від рішень інших держав-членів у межах передбачених статутом процедур.

Що буде далі

Найближчою важливою датою для подальших відносин між Вірменією та ОДКБ стане 11 листопада, коли у москві заплановане засідання Ради колективної безпеки. На ньому може бути порушене питання про застосування до Єревана передбачених статутом обмежень або про виключення країни зі складу організації.

Відмова Єревана від повернення до організації відбувається на тлі поступового перегляду країною своєї безпекової політики та розвитку співпраці з європейськими партнерами, зокрема Францією, а також зі США.

Нагадаємо

Ще у червні 2023 року чинний на той час секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що членство в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) нічого не приносить Вірменії.