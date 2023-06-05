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Секретар Радбезу Вірменії: членство в ОДКБ створює проблеми

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що членство в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) нічого не приносить Вірменії, пише Deutsche Welle, передає УНН.

Секретар Радбезу Вірменії: членство в ОДКБ створює проблеми

Деталі

В ефірі вірменського Громадського телебачення секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що членство Вірменії в ОДКБ з 2020 року не приносить країні жодних переваг. Він зазначив, що відтоді Вірменію, як зазначено, "тричі атакував" Азербайджан, і ОДКБ не надала їй жодної підтримки. У зв'язку з цим Єреван змушений шукати альтернативи, включно з можливістю моніторингової місії Євросоюзу. Григорян зазначив, що пропозиція ОДКБ про місію зі збору фактів після трьох нападів недостатньо серйозна.

Секретар Радбезу уточнив, що членство в ОДКБ "створює певні проблеми", але, принаймні, не обмежує співпрацю Вірменії з іншими країнами. Єреван, за його словами, активно працює із західними партнерами, зокрема і з питання закупівлі озброєнь.

"Ми розуміємо, бачимо реальність, яка існує - це війна росія-Україна, враховуємо, що можливості у росії не такі великі, щоб і експортувати озброєння. І ми пішли шляхом пошуку інших ресурсів", - пояснив він, уточнивши, що "є безліч країн, з якими інтенсивно ведуться обговорення з питання купівлі зброї".

Доповнення

У листопаді 2022 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився підписати декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ і проєкт спільних заходів із надання допомоги Єревану. На тлі чергового витка напруженості між Вірменією та Азербайджаном. У вересні 2022 року Вірменія звернулася по допомогу до ОДКБ, і на позачерговій сесії Ради колективної безпеки було вирішено направити до Вірменії місію для "оцінки ситуації, що склалася".

У відповідь на це в центрі Єревана відбувся мітинг, на якому учасники вимагали, щоб Вірменія вийшла з ОДКБ і почала переговори з іншими союзниками. На початку грудня Пашинян заявив, що для нього неясно, яку конкретну допомогу пропонувала тоді ОДКБ республіці.

Нагадаємо

Високопоставлений вірменський чиновник заявив, що існує ймовірність підписання мирної угоди із сусіднім Азербайджаном до кінця 2023 року, що покладе край конфлікту, який триває десятиліття.

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