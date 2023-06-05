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Секретарь Совбеза Армении: членство в ОДКБ создает проблемы

Киев • УНН

 • 324481 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ничего не приносит Армении, пишет Deutsche Welle, предает УНН.

Секретарь Совбеза Армении: членство в ОДКБ создает проблемы

Детали

В эфире армянского Общественного телевидения секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что членство Армении в ОДКБ с 2020 года не приносит стране никаких преимуществ. Он отметил, что с того времени Армению, как указано, "трижды атаковал" Азербайджан, и ОДКБ не оказала ей никакой поддержки. В связи с этим Ереван вынужден искать альтернативы, включая возможность мониторинговой миссии Евросоюза. Григорян отметил, что предложение ОДКБ о миссии по сбору фактов после трех нападений недостаточно серьезно.

Секретарь Совбеза уточнил, что членство в ОДКБ "создает определенные проблемы", но, по крайней мере, не ограничивает сотрудничество Армении с другими странами. Ереван, по его слова, активно работает с западными партнерами, в том числе и по вопросу закупки вооружений.

"Мы понимаем, видим реальность, которая существует - это война россия-Украина, учитываем, что возможности у россии не такие большие, чтобы и экспортировать вооружение. И мы пошли по пути поиска других ресурсов", - объяснил он, уточнив, что "есть множество стран, с которыми интенсивно ведутся обсуждения по вопросу покупки оружия".

Дополнение

В ноябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект совместных мер по оказанию помощи Еревану. На фоне очередного витка напряженности межу Арменией и Азербайджаном. В сентябре 2022 года Армения обратилась за помощью к ОДКБ, и на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности было решено направить в Армению миссию для "оценки сложившейся обстановки".

В ответ на это в центре Еревана состоялся митинг, на котором участники требовали, чтобы Армения вышла из ОДКБ и начала переговоры с другими союзниками. В начале декабря Пашинян заявил, что для него неясно, какую конкретную помощь предлагала тогда ОДКБ республике.

Напомним

Высокопоставленный армянский чиновник заявил, что существует вероятность подписания мирного соглашения с соседним Азербайджаном до конца 2023 года, что положит конец конфликту, который длится десятилетия.

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