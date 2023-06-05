Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение до конца года

Детали

москва, Вашингтон и Европейский Союз пытаются по отдельности помочь обеспечить постоянный мир между Азербайджаном и Арменией, которые за последние 30 лет вели две войны за анклав Нагорный Карабах.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил национальному телевидению, что переговоры были очень интенсивными.

«Если мы сможем сохранить эту интенсивность и будет сильная поддержка со стороны международного сообщества для достижения прогресса, тогда есть шанс иметь мирный договор до конца года», – сказал он.

Справочно

В 2020 году Азербайджан захватил контроль над контролируемыми этническими армянами территориями в Нагорном Карабахе и вокруг него. Анклав международно признан частью Азербайджана, но населен преимущественно этническими армянами.

Обе стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении перемирия, согласованного в 2020 году.

Напомним

В конце мая Азербайджан заявил, что несколько его военных позиций в западных районах страны были обстреляны армянскими силами.