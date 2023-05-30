Азербайджан знову звинуватив Вірменію в обстрілі його позицій у західних районах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Азербайджан у вівторок заявив, що кілька його військових позицій у західних районах країни були обстріляні вірменськими силами, інформує УНН.
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«З 19:00 29 травня до 03:55 30 травня позиції нашої армії були обстріляні з перервами в цілому 19 разів», - йдеться в повідомленні Міноборони Азербайджану.
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У заяві йдеться, що чотири удари завдано вірменськими силами у напрямку сіл Есрік Джірдахан та Алібейлі Товузського району, а також сіл Демірчідам та Істісу Кельбаджарського району.
«Члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово дислоковані російські миротворці, причетні до ще 15 випадків обстрілу позицій нашої армії, розташованих у напрямах Агдамського, Шушинського та Кельбаджарського районів», - йдеться в заяві далі.
Там додали, що азербайджанськими підрозділами було вжито «адекватних заходів у відповідь».
Додамо
Відносини між двома республіками є напруженими з 1991 року, коли вірменські військові окупували Нагірний Карабах, територію, визнану на міжнародному рівні частиною Азербайджану, та сім прилеглих районів.
Восени 2020 року Азербайджан за 44 дні бойових зіткнень звільнив від вірменської окупації кілька міст, сіл та населених пунктів. Мирну угоду, укладену за посередництвом росії, в Азербайджані відзначають як тріумф.
Попри переговори про мирну угоду між Баку і Єреваном, останні місяці посилилася напруженість між сусідніми країнами через Лачинський коридор, єдиний сухопутний маршрут, що дає Вірменії доступ у Карабах.