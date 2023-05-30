Азербайджан снова обвинил Армению в обстреле его позиций в западных районах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Азербайджан во вторник заявил, что несколько его военных позиций в западных районах страны были обстреляны армянскими силами, информирует УНН.
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«С 19:00 29 мая до 03:55 30 мая позиции нашей армии были обстреляны с перерывами в общей сложности 19 раз», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
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В заявлении говорится, что четыре удара нанесены армянскими силами в направлении сел Эсрик Джирдахан и Алибейли Товузского района, а также сел Демирчидам и Истису Кельбаджарского района.
«Члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, причастны к еще 15 случаям обстрелов позиций нашей армии, расположенных в направлениях Агдамского, Шушинского и Кельбаджарского районов», - говорится в заявлении далее.
Там добавили, что азербайджанскими подразделениями были приняты «адекватные ответные меры».
Добавим
Отношения между двумя республиками напряженные с 1991 года, когда армянские военные оккупировали Нагорный Карабах, территорию, признанную на международном уровне частью Азербайджана, и семь прилегающих районов.
Осенью 2020 года Азербайджан за 44 дня боевых столкновений освободил от армянской оккупации несколько городов, сел и населенных пунктов. Мирное соглашение, заключенное при посредничестве россии, в Азербайджане отмечают как триумф.
Несмотря на переговоры о мирном соглашении между Баку и Ереваном, в последние месяцы усилилась напряженность между соседними странами из-за Лачинского коридора, единственного сухопутного маршрута, дающего Армении доступ в Карабах.