Вірменія та Азербайджан можуть підписати мирну угоду до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Високопоставлений вірменський чиновник у неділю заявив, що існує ймовірність підписання мирної угоди з сусіднім Азербайджаном до кінця 2023 року, що покладе край конфлікту, який триває десятиліття, повідомляє Reuters, пише УНН.
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москва, Вашингтон і Європейський Союз намагаються окремо допомогти забезпечити постійний мир між Азербайджаном і Вірменією, які за останні 30 років вели дві війни за анклав Нагірний Карабах.
Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив національному телебаченню, що переговори були дуже інтенсивними.
«Якщо ми зможемо зберегти цю інтенсивність і буде сильна підтримка з боку міжнародної спільноти для досягнення прогресу, тоді є шанс мати мирний договір до кінця року», – сказав він.
Довідково
У 2020 році Азербайджан захопив контроль над контрольованими етнічними вірменами територіями в Нагірному Карабасі та навколо нього. Анклав міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але населений переважно етнічними вірменами.
Обидві сторони регулярно звинувачують одна одну в порушенні перемир'я, узгодженого у 2020 році.
Нагадаємо
Наприкінці травня Азербайджан заявив, що кілька його військових позицій у західних районах країни були обстріляні вірменськими силами.