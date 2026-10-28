Разрыв с россией углубляется: Армения отказалась возобновлять участие в ОДКБ

Армения не планирует возобновлять участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на заявления ее руководства о возможном исключении страны. Об этом заявил министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян во время совместной пресс-конференции с главой МИД Словении Тоне Кайзером 28 октября, сообщает УНН со ссылкой на Armenpress.

Вопрос дальнейшего членства Армении могут рассмотреть уже 11 ноября на саммите ОДКБ в москве. В настоящее время Ереван до сих пор формально остается членом военно-политического объединения, возглавляемого россией.

Детали

По словам Мирзояна, Армения уже длительное время не участвует в деятельности ОДКБ и не рассматривает возможности возобновления сотрудничества с организацией. При этом позиция Еревана остается неизменной независимо от заявлений руководства объединения или его государств-участников.

Мы уже давно прекратили участие в работе этой структуры, заморозили наше членство. Если другие члены организации или ее генеральный секретариат делают какие-либо заявления, то это напрасно. Мы не изменим своей позиции и не видим возможности возвращения в ОДКБ - заявил Мирзоян.

Глава армянского внешнеполитического ведомства фактически подтвердил, что Ереван не намерен возвращаться к полноценному участию в военно-политическом союзе, который возглавляет россия.

В ОДКБ заговорили об исключении Армении

Заявление Мирзояна прозвучало на фоне дискуссии о дальнейшем членстве страны в организации. В частности, 28 октября бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что Армению необходимо исключить из объединения, поскольку она фактически прекратила сотрудничество, но продолжает пользоваться статусом государства-члена. По его мнению, такая ситуация создает противоречия в работе организации, поскольку ее решения принимаются на основе консенсуса, что предполагает учет позиций государств-участников.

Бордюжа отметил, что Ереван должен был бы самостоятельно принять решение о выходе из союза. Если же армянские власти не собираются этого делать, вопрос об исключении должны рассмотреть другие участники ОДКБ.

Ранее, 23 октября, действующий генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков сообщил, что вопрос членства Армении могут вынести на заседание Совета коллективной безопасности, запланированное на 11 ноября в москве. По его словам, армянская сторона продолжает получать документы организации, однако систематически отказывается участвовать в обсуждении и принятии решений. В то же время представитель Армении посещает еженедельные заседания Постоянного совета ОДКБ.

Масадыков также подчеркнул, что Ереван не участвует в военных учениях и основных мероприятиях организации. При этом он уточнил, что для официального рассмотрения вопроса членства Армении соответствующее предложение должно внести государство — председатель организации или другой участник ОДКБ.

Почему Армения заморозила членство в ОДКБ

Ухудшение отношений между Ереваном и организацией началось после обострения конфликта с Азербайджаном.

Армянские власти неоднократно обвиняли ОДКБ в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности республики. Особое недовольство Еревана вызвала реакция организации на приграничные столкновения с Азербайджаном в 2021–2022 годах. Армения настаивала, что боевые действия происходили, в частности, на ее международно признанной территории, а значит, ожидала от союзников конкретных мер в рамках механизмов коллективной безопасности.

В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о замораживании участия страны в ОДКБ. Он объяснил это тем, что организация, по мнению армянского руководства, не выполнила своих обязательств в сфере безопасности. В мае того же года Ереван официально отказался участвовать в финансировании деятельности ОДКБ. С тех пор Армения фактически дистанцировалась от работы организации, однако не начала формальную процедуру выхода.

В августе 2026 года Пашинян заявил, что в течение следующих пяти лет страна не планирует возобновлять активную деятельность в ОДКБ. Более того, он отметил, что положительно воспринял бы решение об исключении Армении, поскольку это избавило бы Ереван от необходимости самостоятельно решать вопрос выхода.

Армения вышла за пределы ОДКБ и не планирует возвращаться - Пашинян

Могут ли Армению исключить из ОДКБ

Возможность исключения государства предусмотрена уставом Организации Договора о коллективной безопасности. В частности, статья 20 документа позволяет Совету коллективной безопасности приостановить участие государства в работе органов организации в случае невыполнения им установленных обязательств. Если нарушения будут продолжаться, Совет может принять решение об исключении соответствующего государства.

Одновременно с этим статья 25 устава предусматривает ограничения для участников, которые в течение двух лет не выполняют обязательства по погашению задолженности перед бюджетом организации. В частности, речь идет о лишении права голоса и приостановлении права выдвигать своих граждан на квотные должности в ОДКБ до полного погашения задолженности. Такие ограничения вводятся решением Совета коллективной безопасности.

Отдельно статья 19 предусматривает возможность добровольного выхода из организации. Для этого государство должно урегулировать свои обязательства и официально уведомить о намерении покинуть ОДКБ не менее чем за шесть месяцев до соответствующей даты.

Но на практике дальнейший статус Армении будет зависеть либо от ее собственного решения о выходе, либо от решений других государств-членов в рамках предусмотренных уставом процедур.

Что будет дальше

Ближайшей важной датой для дальнейших отношений между Арменией и ОДКБ станет 11 ноября, когда в Москве запланировано заседание Совета коллективной безопасности. На нем может быть поднят вопрос о применении к Еревану предусмотренных уставом ограничений или об исключении страны из состава организации.

Отказ Еревана от возвращения в организацию происходит на фоне постепенного пересмотра страной своей политики безопасности и развития сотрудничества с европейскими партнерами, в частности с Францией, а также с США.

Напомним

Еще в июне 2023 года занимавший в то время должность секретаря Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ничего не дает Армении.