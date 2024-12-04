Армения вышла за пределы ОДКБ и не планирует возвращаться - Пашинян
Киев • УНН
Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что страна считает себя вне ОДКБ и не участвует в разработке документов организации. Он подчеркнул, что точка необратимости уже пройдена.
Премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил о том, что республика считает себя вне ОДКБ, пишет УНН со ссылкой на Armenia Today.
Детали
По словам премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, ситуация, сложившаяся в отношениях Еревана и ОДКБ, все больше затрудняет возвращение Армении в ОДКБ.
«Я думаю, что точка необратимости уже пройдена. Мы не участвуем в разработке ни одного документа, мы также не накладываем вето ни на один документ, потому что мы уже считаем себя вне ОДКБ, пусть они решают, что хотят, мы не вмешиваемся в их дела», - сказал премьер-министр.
Также он заверил, что ситуация с замораживанием отношений между Арменией и ОДКБ не имеет отношения к Арцаху.
Напомним
Премьер-министр Армении заявил, что страна заморозила участие в ОДКБ из-за угрозы безопасности и суверенитету. Пашинян подчеркнул, что возобновление участия возможно только после получения конкретных ответов на поставленные вопросы.