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Армения вышла за пределы ОДКБ и не планирует возвращаться - Пашинян

Армения вышла за пределы ОДКБ и не планирует возвращаться - Пашинян

Киев  •  УНН

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Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что страна считает себя вне ОДКБ и не участвует в разработке документов организации. Он подчеркнул, что точка необратимости уже пройдена.

Премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил о том, что республика считает себя вне ОДКБ, пишет УНН со ссылкой на Armenia Today.

Детали

По словам премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, ситуация, сложившаяся в отношениях Еревана и ОДКБ, все больше затрудняет возвращение Армении в ОДКБ. 

«Я думаю, что точка необратимости уже пройдена. Мы не участвуем в разработке ни одного документа, мы также не накладываем вето ни на один документ, потому что мы уже считаем себя вне ОДКБ, пусть они решают, что хотят, мы не вмешиваемся в их дела», - сказал премьер-министр. 

Также он заверил, что ситуация с замораживанием отношений между Арменией и ОДКБ не имеет отношения к Арцаху.

Напомним 

Премьер-министр Армении заявил, что страна заморозила участие в ОДКБ из-за угрозы безопасности и суверенитету. Пашинян подчеркнул, что возобновление участия возможно только после получения конкретных ответов на поставленные вопросы. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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