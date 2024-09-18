ОДКБ створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету Вірменії - Пашинян

Через те, що ОДКБ створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету Вірменії, країна заморозила свою участь в об’єднанні. Про це прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав на другому світовому вірменському саміті, повідомляє УНН з посиланням на "Новини-Вірменія".

Ми заморозили свою участь не тільки з тієї причини, що ОДКБ не виконує своїх оборонних зобов'язань перед Вірменією, а й тому, що на нашу думку ОДКБ створює загрози для безпеки, існування, суверенітету та державності Вірменії - заявив Пашинян.

За його словами, щодо відновлення відносин Вірменії в ОДКБ розгортається багато обговорень.

"Я і раніше заявляв, що ми відновимо свою участь тільки в тому випадку, коли на порушені питання будуть надані конкретні відповіді. Після цього минуло рівно два роки, відповіді не лише не дано, а й очевидно, що не будуть дані. І чим довше затягуватимуться і чим більш непереконливими будуть відповіді, тим більша ймовірність, що з кожною секундою ми наближаємося до точки неповернення і ні в кого не буде легітимного права звинуватити нас у цьому", - підкреслив Пашинян.

Нагадаємо

З лютого Вірменія заморозида свою участь в Організації договору про колективну безпеку, яку очолює рф. Влітку Пашинян виступив із заявою, що Вірменія може вийти з ОДКБ. Він сказав, що деякі члени цього альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".

А у вересні він заявив, що частиною політичного порядку денного країни стало питання вступу Вірменії до ЄС. Він підкреслив важливість співпраці з ЄС та висловив надію на прогрес у переговорах щодо візової лібералізації.

4 роки білорусь таємно озброювала Азербайджан, що підштовхнуло Пашиняна заявити про вихід з ОДКБ - Politico