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ОДКБ створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету Вірменії - Пашинян

ОДКБ створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету Вірменії - Пашинян

Київ • УНН

 • 13738 перегляди

Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що країна заморозила участь в ОДКБ через загрози безпеці та суверенітету. Пашинян підкреслив, що відновлення участі можливе лише після отримання конкретних відповідей на порушені питання.

Через те, що ОДКБ створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету Вірменії, країна заморозила свою участь в об’єднанні. Про це прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав на другому світовому вірменському саміті, повідомляє УНН з посиланням на "Новини-Вірменія".

Ми заморозили свою участь не тільки з тієї причини, що ОДКБ не виконує своїх оборонних зобов'язань перед Вірменією, а й тому, що на нашу думку ОДКБ створює загрози для безпеки, існування, суверенітету та державності Вірменії

- заявив Пашинян.

За його словами, щодо відновлення відносин Вірменії в ОДКБ розгортається багато обговорень.

"Я і раніше заявляв, що ми відновимо свою участь тільки в тому випадку, коли на порушені питання будуть надані конкретні відповіді. Після цього минуло рівно два роки, відповіді не лише не дано, а й очевидно, що не будуть дані. І чим довше затягуватимуться і чим більш непереконливими будуть відповіді, тим більша ймовірність, що з кожною секундою ми наближаємося до точки неповернення і ні в кого не буде легітимного права звинуватити нас у цьому", - підкреслив Пашинян.

Нагадаємо

З лютого Вірменія заморозида свою участь в Організації договору про колективну безпеку, яку очолює рф. Влітку Пашинян виступив із заявою, що Вірменія може вийти з ОДКБ. Він сказав, що деякі члени цього альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".

А у вересні він заявив, що частиною політичного порядку денного країни стало питання вступу Вірменії до ЄС. Він підкреслив важливість співпраці з ЄС та висловив надію на прогрес у переговорах щодо візової лібералізації.

4 роки білорусь таємно озброювала Азербайджан, що підштовхнуло Пашиняна заявити про вихід з ОДКБ - Politico14.06.24, 14:43 • 14355 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
nikol-pashynianНікол Пашинян
virmeniiaВірменія
azerbaidzhanАзербайджан

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