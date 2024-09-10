Прем'єр-міністр Вірменії: Питання членства Вірменії в ЄС стало частиною політичного порядку денного

Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що питання про можливий початок процесу вступу до Європейського Союзу стало частиною політичного порядку денного країни. Про це повідомляє Ազատություն Ռադիոկայան (Радіо свобода), передає УНН.

Деталі

Під час зустрічі з делегацією на чолі з віце-президентом Європейської комісії, комісаром з питань просування європейського стилю життя Маргарітісом Схінасом Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про важливість питання членства його країни в ЄС.

Це важливий момент для відносин між Європейським Союзом і Республікою Вірменія. Я радий, що ми спостерігаємо позитивні зміни у наших відносинах. Наразі починаються переговори щодо лібералізації візового режиму, і ухвалено рішення про підтримку Вірменії Європейським фондом миру, що ми високо цінуємо - підкреслив Нікол Пашинян.

Пашинян також наголосив на важливості діяльності місії Європейського Союзу у Вірменії для забезпечення миру та стабільності в регіоні, а також відзначив тісну співпрацю з ЄС у просуванні інституційних реформ.

Маргарітіс Схінас, у свою чергу, підтвердив зацікавленість ЄС у розвитку відносин з Вірменією та сприянні проведенню реформ. Він також висловив надію на подальший прогрес у переговорах щодо візової лібералізації.

Вірменія вчетверте відмовилася брати участь у навчаннях ОДКБ - ЗМІ