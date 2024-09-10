Премьер-министр Армении: Вопрос членства Армении в ЕС стал частью политической повестки дня

Премьер-министр Армении заявил, что вопрос о возможном начале процесса вступления в Европейский Союз стал частью политической повестки дня страны. Об этом сообщает Ազատություն Ռադիոկայան (Радио свобода), передает УНН.

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Во время встречи с делегацией во главе с вице-президентом Европейской комиссии, комиссаром по вопросам продвижения европейского стиля жизни Маргаритисом Схинасом Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о важности вопроса членства его страны в ЕС.

Это важный момент для отношений между Европейским Союзом и Республикой Армения. Я рад, что мы наблюдаем положительные изменения в наших отношениях. Сейчас начинаются переговоры по либерализации визового режима, и принято решение о поддержке Армении Европейским фондом мира, что мы высоко ценим - подчеркнул Никол Пашинян.

Пашинян также отметил важность деятельности миссии Европейского Союза в Армении для обеспечения мира и стабильности в регионе, а также отметил тесное сотрудничество с ЕС в продвижении институциональных реформ.

Маргаритис Схинас, в свою очередь, подтвердил заинтересованность ЕС в развитии отношений с Арменией и содействии проведению реформ. Он также выразил надежду на дальнейший прогресс в переговорах по визовой либерализации.

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