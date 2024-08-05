Армения уже в четвертый раз отказалась участвовать в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут с 14 по 16 августа. Об этом пишет The Moscow Times, передает УНН.

Детали

"Армения пропустит учения ОДКБ" Кобальт-2024 " в Новосибирске. В анонсе Росгвардии говорится, что маневры пройдут под руководством службы с 14 по 16 августа, в них примут участие представители России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, которые будут обмениваться передовым опытом и совершенствовать навыки взаимодействия между подразделениями сил специального назначения - пишет издание.

Отмечается, что на обучение будет отработан сценарий по поиску, выявлению и уничтожению незаконных вооруженных формирований; отрепетируют штурм зданий и транспорта с применением авиации и беспилотников, а также освобождение заложников и нейтрализацию боевиков.

Армении в списке участников нет, а также официальных комментариев от Еревана пока не поступало.

Напомним

В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте допустил, что Ереван может выйти из возглавляемой рф Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за невыполнения организацией своих обязательств.

В январе прошлого года Армения заявляла о нецелесообразности проведения на своей территории учений ОДКБ.