Вірменія відмовилася проводити у себе навчання ОДКБ у 2023 році - Пашинян

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"Міністр оборони Вірменії (Сурен Папікян – ред.) уже поінформував Об'єднаний штаб ОДКБ про те, що в даній ситуації ми вважаємо недоцільними проведення навчань ОДКБ (на території Вірменії – ред.), і вони не відбудуться цього року", — заявив він.

Доповнення

У росії раніше заявляли, що російські сили візьмуть участь у військових навчаннях ОДКБ у Вірменії цього року.

Зазначимо, що наприкінці листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на саміті ОДКБ в Єревані відмовився підписувати проєкти декларації Ради колективної безпеки ОДКБ і документ про спільні заходи з надання допомоги Вірменії через неприйняття кількох пунктів.