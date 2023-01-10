Армения отказалась проводить у себя учения ОДКБ в 2023 году - Пашинян

Цитата

"Министр обороны Армении (Сурен Папикян – ред.) уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в данной ситуации мы считаем нецелесообразными проведение учений ОДКБ (на территории Армении – ред.), и они не состоятся в этом году", — заявил он.

Дополнение

В россии ранее заявляли, что российские силы примут участие в военных учениях ОДКБ в Армении в этом году.

Отметим, что в конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ОДКБ в Ереване отказался подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документ о совместных мерах по оказанию помощи Армении из-за непринятия нескольких пунктов.