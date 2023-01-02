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россия примет участие в военных учениях альянса ОДКБ в Армении

Киев • УНН

 • 618724 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Российские силы примут участие в военных учениях Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армении в этом году, сообщило минобороны рф, пишет УНН.

Детали

россия войдет в состав миротворческих контингентов ОДКБ, задействованных в учениях «Нерушимое братство-2023» в Армении, говорится в заявлении министерства.

Москва возглавляет ОДКБ, межправительственный военный союз шести постсоветских государств: Армении, беларуси, Казахстана, Кыргызстана, россии и Таджикистана.

В 2023 году россия проведет восемь двусторонних военных учений с Индией, Лаосом, Пакистаном, Алжиром, Монголией, Вьетнамом, членами Шанхайской организации сотрудничества и Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ.

Минобороны не назвало сроки проведения учений.

Учения будут сосредоточены на планировании, общении и тактических маневрах против «незаконных вооруженных формирований», добавили в ведомстве.

"Все маневры будут носить миротворческий и антитеррористический характер", - говорится в сообщении.

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