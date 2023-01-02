россия примет участие в военных учениях альянса ОДКБ в Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Российские силы примут участие в военных учениях Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Армении в этом году, сообщило минобороны рф, пишет УНН.
Детали
россия войдет в состав миротворческих контингентов ОДКБ, задействованных в учениях «Нерушимое братство-2023» в Армении, говорится в заявлении министерства.
Москва возглавляет ОДКБ, межправительственный военный союз шести постсоветских государств: Армении, беларуси, Казахстана, Кыргызстана, россии и Таджикистана.
В 2023 году россия проведет восемь двусторонних военных учений с Индией, Лаосом, Пакистаном, Алжиром, Монголией, Вьетнамом, членами Шанхайской организации сотрудничества и Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ.
Минобороны не назвало сроки проведения учений.
Учения будут сосредоточены на планировании, общении и тактических маневрах против «незаконных вооруженных формирований», добавили в ведомстве.
"Все маневры будут носить миротворческий и антитеррористический характер", - говорится в сообщении.