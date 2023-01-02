росія візьме участь у військових навчаннях альянсу ОДКБ у Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Російські сили візьмуть участь у військових навчаннях Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Вірменії цього року, повідомило міноборони рф, пише УНН.
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росія увійде до складу миротворчих контингентів ОДКБ, задіяних у навчаннях «Непорушне братство-2023» у Вірменії, йдеться у заяві міністерства.
Москва очолює ОДКБ, міжурядовий військовий союз шести пострадянських держав: Вірменії, білорусії, Казахстану, Киргизстану, росії та Таджикистану.
2023 року росія проведе вісім двосторонніх військових навчань з Індією, Лаосом, Пакистаном, Алжиром, Монголією, В'єтнамом, членами Шанхайської організації співробітництва та Колективними силами швидкого розгортання ОДКБ.
Міноборони не назвало термінів проведення навчань.
Навчання будуть зосереджені на плануванні, спілкуванні та тактичних маневрах проти «незаконних збройних формувань», додали у відомстві.
"Усі маневри матимуть миротворчий та антитерористичний характер", - йдеться у повідомленні.