росія візьме участь у військових навчаннях альянсу ОДКБ у Вірменії

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росія увійде до складу миротворчих контингентів ОДКБ, задіяних у навчаннях «Непорушне братство-2023» у Вірменії, йдеться у заяві міністерства.

Москва очолює ОДКБ, міжурядовий військовий союз шести пострадянських держав: Вірменії, білорусії, Казахстану, Киргизстану, росії та Таджикистану.

2023 року росія проведе вісім двосторонніх військових навчань з Індією, Лаосом, Пакистаном, Алжиром, Монголією, В'єтнамом, членами Шанхайської організації співробітництва та Колективними силами швидкого розгортання ОДКБ.

Міноборони не назвало термінів проведення навчань.

Навчання будуть зосереджені на плануванні, спілкуванні та тактичних маневрах проти «незаконних збройних формувань», додали у відомстві.

"Усі маневри матимуть миротворчий та антитерористичний характер", - йдеться у повідомленні.