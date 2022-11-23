Армения отказалась подписывать документы на саммите ОДКБ

Детали

Выступая на саммите, Пашинян призвал организацию дать политическую оценку действиям Азербайджана против Армении, которые считает агрессией. По его словам, союзники должны добиваться от Азербайджана вывода войск из занятой ими части территории Армении, другое "может означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств". При этом Пашинян подчеркнул, что не просит у ОДКБ военной помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Армия Азербайджана начала артиллерийский обстрел пограничных сел Армении: есть погибшие

Власти Армении утверждают, что в результате вооруженных столкновений в сентябре на границе Армении и Азербайджана азербайджанские военные заняли часть армянской суверенной территории. В Баку это отрицают, указывая на то, что границы между странами не демаркированы.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ранее сказал, что армянская сторона предложила поправки к документу, который должен быть подписан, но "мы решили не принимать эти два пункта, не углубляться в них". Президент России владимир путин, присутствовавший на заседании, выразил лишь свои надежды по заключению мирного договора между странами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Армения предложила создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха

Пресс-секретарь Кремля отметил, что пути проинформировали коллег о ходе войны в Украине, но не привели подробностей. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, выступая на заседании, заявил, что "пришло время совместного коллективного поиска формулы мира" в Украине. По его словам, "нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия".

В ОДКБ входят Армения, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь.

Напомним

В армянской столице Ереване стартовало внеочередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ. Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в своем вступительном слове министр Арарат Мирзоян отметил, что будут обсуждаться вопросы, важные для стран-членов и для ОДКБ в целом. Тем самым в стране сейчас проходят митинги по выходу Армении из альянса.