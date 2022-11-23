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Вірменія відмовилася підписувати документи на саміті ОДКБ

Вірменія відмовилася підписувати документи на саміті ОДКБ

Київ • УНН

 • 943527 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Єревані відмовився підписувати проекти декларації Ради колективної безпеки ОДКБ та документ про спільні заходи щодо надання допомоги Вірменії через не прийняття декількох пунктів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Деталі

Виступаючи на саміті, Пашинян закликав організацію дати політичну оцінку дій Азербайджану проти Вірменії, які вважає агресією. За його словами, союзники повинні добиватися від Азербайджану виведення військ із зайнятої ними частини території Вірменії, інше "може означати відмову ОДКБ від союзницьких зобов'язань". При цьому Пашинян наголосив, що не просить у ОДКБ військової допомоги.

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Влада Вірменії стверджує, що внаслідок збройних сутичок у вересні на кордоні Вірменії та Азербайджану азербайджанські військові зайняли частину вірменської суверенної території. У Баку це заперечують, вказуючи на те, що кордони між країнами не демарковані.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко раніше сказав, що вірменська сторона запропонувала поправки до документа, який має бути підписаний, але "ми вирішили не приймати ці два пункти, не заглиблюватись у них". Президент Росії володимир путін, який був присутнім на засіданні, висловив лише свої сподівання щодо укладення мирного договору між країнами.

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Прессекретар Кремля зазначив, що путін поінформував колег про перебіг війни в Україні, але не навів подробиць. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи на засіданні, заявив, що "настав час спільного колективного пошуку формули миру" в Україні. За його словами, "потрібно використати будь-який шанс для досягнення хоча б перемир'я".

В ОДКБ входять Вірменія, Росія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Білорусь.

Нагадаємо

У вірменській столиці Єревані стартувало позачергове засідання Ради міністрів закордонних справ держав-членів ОДКБ. Як повідомляє пресслужба МЗС Вірменії, у своєму вступному слові міністр Арарат Мірзоян зазначив, що обговорюватимуться питання, важливі для країн-членів та для ОДКБ загалом. Тим самим у країні зараз відбуваються мітинги щодо виходу Вірменії з альянсу.

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