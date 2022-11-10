Вірменія запропонувала створити демілітаризовану зону навколо Нагірного Карабаху

Цитата



"З такою пропозицією я виступив на зустрічі у Празі 6 жовтня. У Нагірному Карабаху діє Армія оборони, яка є перешкодою для геноциду вірмен Нагірного Карабаху з боку Азербайджану. На тристоронній зустрічі в Сочі 31 жовтня я представив пропозицію (...) про створення навколо Нагірного Карабаху демілітаризованої зони з міжнародними гарантіями, - сказав Пашинян. - Я виступив також із пропозицією створення демілітаризованої зони на прикордонній лінії між Вірменією та Азербайджаном. Я запропонував відвести війська від кордонів двох країн на 1991 рік, створити з обох боків кордону трикілометрову демілітаризовану зону. Ця пропозиція залишається чинною. Вчора ми направили Азербайджану оновлений варіант цієї пропозиції".

Доповнення

Азербайджан та Вірменія домовилися “не застосовувати силу”, вирішуючи питання про контроль над територією Нагірного Карабаху.

Вірменія та Азербайджан визнали територіальну цілісність та суверенітет одна одної. Країни також домовилися про розміщення цивільної місії ЄС вздовж кордону, яка працюватиме спільно з комісіями з делімітації.