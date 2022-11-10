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Армения предложила создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха

Армения предложила создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха

Киев • УНН

 • 231681 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает Азербайджану создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха и на армяно-азербайджанской пограничной линии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на армянское издание Aysor.

Цитата

"На трехсторонней встрече в Сочи 31 октября я представил предложение (...) о создании вокруг Нагорного Карабаха демилитаризованной зоны с международными гарантиями, - сказал Пашинян. - Я выступил также с предложением создания демилитаризованной зоны на приграничной линии между Арменией и Азербайджаном. Я предложил отвести войска от границ двух стран по состоянию на 1991 год, создать с обеих сторон границы трехкилометровую демилитаризованную зону. Это предложение остается в силе. Вчера мы направили Азербайджану обновленный вариант этого предложения".

Дополнение

Азербайджан и Армения договорились "не применять силу", решая вопрос о контроле над территорией Нагорного Карабаха.

Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга. Страны также договорились о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границы, которая будет работать совместно с комиссиями по делимитации.

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