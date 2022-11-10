Армения предложила создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха

Цитата



"На трехсторонней встрече в Сочи 31 октября я представил предложение (...) о создании вокруг Нагорного Карабаха демилитаризованной зоны с международными гарантиями, - сказал Пашинян. - Я выступил также с предложением создания демилитаризованной зоны на приграничной линии между Арменией и Азербайджаном. Я предложил отвести войска от границ двух стран по состоянию на 1991 год, создать с обеих сторон границы трехкилометровую демилитаризованную зону. Это предложение остается в силе. Вчера мы направили Азербайджану обновленный вариант этого предложения".

Дополнение

Азербайджан и Армения договорились "не применять силу", решая вопрос о контроле над территорией Нагорного Карабаха.

Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга. Страны также договорились о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границы, которая будет работать совместно с комиссиями по делимитации.