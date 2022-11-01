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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Баку та Єреван домовилися мирно вирішити питання про Нагірний Карабах

Баку та Єреван домовилися мирно вирішити питання про Нагірний Карабах

Київ • УНН

 • 253162 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Азербайджан та Вірменія домовилися “не застосовувати силу”, вирішуючи питання про контроль над територією Нагірного Карабаху. Про це йдеться у спільній заяві, зробленій після тристоронніх переговорів за участю росії. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

Сторони погодилися “врегулювати суперечку, спираючись на визнання взаємного суверенітету та територіальної інтеграції”, а також обговорювати всі проблеми відповідно до статуту ООН та Алма-Атинської декларації 1991 року.

Ініціатива мирного вирішення конфлікту з'явилася через місяць після найзапекліших зіткнень Вірменії та Азербайджану з 2020 року. У заяві на сайті Кремля йдеться, що всі учасники переговорів, які відбулися в Сочі, наголосили на важливості запуску тристоронніх міжпарламентських контактів для зміцнення довіри.

Нагадаємо

Вірменія та Азербайджан визнали територіальну цілісність та суверенітет одна одної. Країни також домовилися про розміщення цивільної місії ЄС вздовж кордону, яка працюватиме спільно з комісіями з делімітації.

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