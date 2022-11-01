Баку та Єреван домовилися мирно вирішити питання про Нагірний Карабах

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Сторони погодилися “врегулювати суперечку, спираючись на визнання взаємного суверенітету та територіальної інтеграції”, а також обговорювати всі проблеми відповідно до статуту ООН та Алма-Атинської декларації 1991 року.

Ініціатива мирного вирішення конфлікту з'явилася через місяць після найзапекліших зіткнень Вірменії та Азербайджану з 2020 року. У заяві на сайті Кремля йдеться, що всі учасники переговорів, які відбулися в Сочі, наголосили на важливості запуску тристоронніх міжпарламентських контактів для зміцнення довіри.

Нагадаємо

Вірменія та Азербайджан визнали територіальну цілісність та суверенітет одна одної. Країни також домовилися про розміщення цивільної місії ЄС вздовж кордону, яка працюватиме спільно з комісіями з делімітації.