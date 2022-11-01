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Баку и Ереван договорились мирно решить вопрос о Нагорном Карабахе

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Азербайджан и Армения договорились “не применять силу”, решая вопрос о контроле над территорией Нагорного Карабаха. Об этом говорится в совместном заявлении, сделанном после трехсторонних переговоров с участием России. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Стороны согласились “урегулировать спор, опираясь на признание взаимного суверенитета и территориальной интеграции”, а также обсуждать все проблемы в соответствии с уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Инициатива мирного разрешения конфликта появилась через месяц после самых ожесточенных столкновений Армении и Азербайджана с 2020 года. В заявлении на сайте Кремля говорится, что все участники переговоров, которые состоялись в Сочи, подчеркнули важность запуска трехсторонних межпарламентских контактов для укрепления доверия.

Напомним

Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга. Страны также договорились о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границы, которая будет работать совместно с комиссиями по делимитации.

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