Баку и Ереван договорились мирно решить вопрос о Нагорном Карабахе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Азербайджан и Армения договорились “не применять силу”, решая вопрос о контроле над территорией Нагорного Карабаха. Об этом говорится в совместном заявлении, сделанном после трехсторонних переговоров с участием России. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Стороны согласились “урегулировать спор, опираясь на признание взаимного суверенитета и территориальной интеграции”, а также обсуждать все проблемы в соответствии с уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.
Инициатива мирного разрешения конфликта появилась через месяц после самых ожесточенных столкновений Армении и Азербайджана с 2020 года. В заявлении на сайте Кремля говорится, что все участники переговоров, которые состоялись в Сочи, подчеркнули важность запуска трехсторонних межпарламентских контактов для укрепления доверия.
Напомним
Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга. Страны также договорились о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границы, которая будет работать совместно с комиссиями по делимитации.