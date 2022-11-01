Баку и Ереван договорились мирно решить вопрос о Нагорном Карабахе

Детали

Стороны согласились “урегулировать спор, опираясь на признание взаимного суверенитета и территориальной интеграции”, а также обсуждать все проблемы в соответствии с уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года.

Инициатива мирного разрешения конфликта появилась через месяц после самых ожесточенных столкновений Армении и Азербайджана с 2020 года. В заявлении на сайте Кремля говорится, что все участники переговоров, которые состоялись в Сочи, подчеркнули важность запуска трехсторонних межпарламентских контактов для укрепления доверия.

Напомним

Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга. Страны также договорились о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границы, которая будет работать совместно с комиссиями по делимитации.