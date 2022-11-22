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У Єревані на тлі протестів стартувало позачергове засідання ОДКБ

У Єревані на тлі протестів стартувало позачергове засідання ОДКБ

Київ • УНН

 • 464100 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У вірменській столиці Єревані стартувало позачергове засідання Ради міністрів закордонних справ держав-членів ОДКБ. Як повідомляє пресслужба МЗС Вірменії, у своєму вступному слові міністр Арарат Мірзоян зазначив, що обговорюватимуться питання, важливі для країн-членів та для ОДКБ загалом. Тим самим у країні зараз відбуваються мітинги щодо виходу Вірменії з альянсу, передає УНН.

Цитата

"Для нас ця зустріч ще й важлива тому, що це наша перша очна зустріч після вересневої агресії Азербайджану проти суверенітету та територіальної цілісності Республіки Вірменія", - зазначив він.

Деталі

За словами міністра, на порядку денному засідання близько двох десятків документів щодо питань зовнішньополітичної координації, військово-політичного співробітництва, нових загроз та викликів, а також ситуації на Південному Кавказі загалом.

У МЗС Вірменії повідомляють, що завтра відбудеться спільне засідання Ради Міністрів закордонних справ, Ради Міністрів оборони та Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ.

Завтра, у середу, до Вірменії прибудуть керівники країн-членів ОДКБ, відбудеться засідання Ради колективної безпеки у вузькому та розширеному складі.

Прессекретар ОДКБ Володимир Зайнетдінов раніше повідомив, що під час зустрічі планується ухвалити кілька важливих політичних заяв, у тому числі заяви міністрів закордонних справ держав-членів ОДКБ з питань зміцнення архітектури міжнародної та регіональної безпеки та контролю над озброєннями.

В ОДКБ входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

У Вірменії протестують проти путіна та ОДКБ.

Мітингувальниця із портретами диктаторів

Джерело: Соціальні мережі

У центрі Єревана відбувається факельна хода, організована Національно-демократичною партією Вірменії. На вулицях звучать заклики до виходу країни зі складу організації Договору колективної безпеки (ОДКБ).

Протестувальники, які зібралися в Єревані, виступають за вихід країни з ОДКБ, а також проти візиту до країни путіна, лукашенка та інших диктаторів. На засіданні міністрів присутній очільник російського МЗС сергій лавров.

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