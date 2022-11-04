Азербайджан звинуватив Вірменію у стрілянині на кордоні: Єреван заперечує свою причетність

Деталі

“У ніч з 3 на 4 листопада підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у напрямку населених пунктів Азізлі та Юхарі Шоржа Басаркечарського району зі зброї різного калібру протягом 5 годин періодично обстрілювали позиції азербайджанської армії, дислоковані на напрямках поселень Єлліджа і Моллабайрамли Кельбаджарського району”, – заявили в міноборони Азербайджану.

Як зазначили, підрозділи армії Азербайджану вжили відповідних заходів у відповідь. Водночас у Міноборони Вірменії спростували заяву Азербайджану.

“Міністерство оборони Азербайджану продовжує поширювати дезінформацію. У ніч з 3 на 4 листопада підрозділи збройних сил Вірменії не відкривали вогонь у напрямку азербайджанських бойових позицій, розташованих у східній частині смуги вірмено-азербайджанського кордону”, – заявило у Twitter міноборони Вірменії.

Нагадаємо

7 жовтня у Єлисейському палаці повідомили, що Вірменія та Азербайджан визнали територіальну цілісність та суверенітет одна одної. Країни домовилися про розміщення цивільної місії ЄС вздовж кордону, яка працюватиме спільно з комісіями з делімітації.

Минулого місяця щонайменше 286 людей було вбито з обох сторін, перш ніж перемир'я поклало край найзапеклішим зіткненням з часів війни 2020 року.