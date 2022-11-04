Азербайджан обвинил Армению в стрельбе на границе: Ереван отрицает свою причастность

Детали

“В ночь с 3 на 4 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли и Юхари Шоржа Басаркечарского района из оружия разного калибра в течение 5 часов периодически обстреливали позиции азербайджанской армии, дислоцированные на направлениях поселений Еллиджаэль и Молла района”, – заявили в минобороны Азербайджана.

Как отметили, подразделения армии Азербайджана приняли ответные меры. В то же время в Минобороны Армении опровергли заявление Азербайджана.

“Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. В ночь с 3 на 4 ноября подразделения вооруженных сил Армении не открывали огонь в направлении азербайджанских боевых позиций, расположенных в восточной части полосы армяно-азербайджанской границы”, – заявило в Twitter минобороны Армении.

Напомним

7 октября в Елисейском дворце сообщили, что Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга. Страны договорились о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границы, которая будет работать совместно с комиссиями по делимитации.

В прошлом месяце по меньшей мере 286 человек были убиты с обеих сторон, прежде чем перемирие положило конец самым ожесточенным столкновениям со времен войны 2020 года.