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В Ереване на фоне протестов стартовало внеочередное заседание ОДКБ

В Ереване на фоне протестов стартовало внеочередное заседание ОДКБ

Киев • УНН

 • 464098 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В армянской столице Ереване стартовало внеочередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ. Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в своем вступительном слове министр Арарат Мирзоян отметил, что будут обсуждаться вопросы, важные для стран-членов и для ОДКБ в целом. В то же время в стране сейчас проходят митинги по выходу Армении из альянса, передает УНН.

Цитата

"Для нас эта встреча еще и важна потому, что это наша первая очная встреча после сентябрьской агрессии Азербайджана против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения", – отметил он.

Детали

По словам министра, в повестке дня заседания около двух десятков документов по вопросам внешнеполитической координации, военно-политического сотрудничества, новых угроз и вызовов, а также ситуации на Южном Кавказе в целом.

В МИДе Армении сообщают, что завтра состоится совместное заседание Совета Министров иностранных дел, Совета Министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Завтра, в среду, в Армению прибудут руководители стран-членов ОДКБ, состоится заседание Совета коллективной безопасности в узком и расширенном составе.

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов ранее сообщил, что во время встречи планируется принять несколько важных политических заявлений, в том числе заявления министров иностранных дел государств-членов ОДКБ по укреплению архитектуры международной и региональной безопасности и контролю над вооружениями.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

В Армении протестуют против Путина и ОДКБ.

Митингующая с портретами диктаторов

Источник: Социальные сети

В центре Еревана происходит факельное шествие, организованное Национально-демократической партией Армении. На улицах звучат призывы к выходу из состава организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Собравшиеся в Ереване протестующие выступают за выход страны из ОДКБ, а также против визита в страну путина, лукашенко и других диктаторов. На заседании министров присутствует глава российского МИД Сергей Лавров.

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