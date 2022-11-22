В Ереване на фоне протестов стартовало внеочередное заседание ОДКБ

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"Для нас эта встреча еще и важна потому, что это наша первая очная встреча после сентябрьской агрессии Азербайджана против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения", – отметил он.

Детали

По словам министра, в повестке дня заседания около двух десятков документов по вопросам внешнеполитической координации, военно-политического сотрудничества, новых угроз и вызовов, а также ситуации на Южном Кавказе в целом.

В МИДе Армении сообщают, что завтра состоится совместное заседание Совета Министров иностранных дел, Совета Министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Завтра, в среду, в Армению прибудут руководители стран-членов ОДКБ, состоится заседание Совета коллективной безопасности в узком и расширенном составе.

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов ранее сообщил, что во время встречи планируется принять несколько важных политических заявлений, в том числе заявления министров иностранных дел государств-членов ОДКБ по укреплению архитектуры международной и региональной безопасности и контролю над вооружениями.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

В Армении протестуют против Путина и ОДКБ.

В центре Еревана происходит факельное шествие, организованное Национально-демократической партией Армении. На улицах звучат призывы к выходу из состава организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Собравшиеся в Ереване протестующие выступают за выход страны из ОДКБ, а также против визита в страну путина, лукашенко и других диктаторов. На заседании министров присутствует глава российского МИД Сергей Лавров.

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