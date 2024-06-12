"Ми вирішимо, коли": Пашинян запевнив, що Вірменія вийде з ОДКБ
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, виступаючи в парламенті допустив, що Єреван може вийти з очолюваної рф Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) через невиконання організацією своїх зобов'язань.
Єреван може вийти з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), організація, яку очолює рф. Про це в під час виступу в парламенті заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян, пише "Радіо Азатутюн", передає УНН.
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Відповідаючи на питання щодо можливості виходу з ОДКБ Пашинян сказав, що деякі члени цього альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".
Він також наголосив, що Єреван не має наміру повертатись в ОДКБ.
Ми вийдемо (з ОДКБ. – Ред.), ми вирішимо, коли (...) Думаєте, повернемось назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося
Вірменія більше не може покладатись на рф у своїх військових потребах - Пашинян02.02.24, 12:04 • 22884 перегляди
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Це вже не вперше Пашинян заявив про можливий вихід з ОДКБ. Раніше прем’єр-міністр Вірменії заявив, що у Єревані допускають вихід з Організації Договору про колективну безпеку, якщо так і не отримають пояснення від ОДКБ щодо їхньої "зони відповідальності" у Вірменії.