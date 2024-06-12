Ереван может выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), организация, которую возглавляет рф. Об этом в во время выступления в парламенте заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, пишет "Радио Азатутюн", передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о возможности выхода из ОДКБ Пашинян сказал, что некоторые члены этого альянса не выполнили договорных обязательств и "спланировали войну против нас вместе с Азербайджаном".

Он также отметил, что Ереван не намерен возвращаться в ОДКБ.

Мы выйдем (из ОДКБ. - Ред.), мы решим, когда (...) Думаете, вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся - заявил Пашинян.

Армения больше не может полагаться на рф в своих военных нуждах - Пашинян

Напомним

Это уже не впервые Пашинян заявил о возможном выходе из ОДКБ. Ранее премьер-министр Армении заявил, что в Ереване допускают выход из Организации Договора о коллективной безопасности, если так и не получат объяснения от ОДКБ относительно их "зоны ответственности" в Армении.