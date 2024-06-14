4 роки білорусь таємно озброювала Азербайджан, що підштовхнуло Пашиняна заявити про вихід з ОДКБ - Politico

білорусь поставляла зброю Азербайджану, яку той використав проти Вірменії, хоча і білорусь, і Вірменія були союзниками в міжнародному оборонному пакті під проводом росії - ОДКБ. Як передає УНН, про це пише Politico, посилаючись на дані, отримані завдяки витоку файлів.

Деталі

В файлах йдеться, що білорусь поставила сучасну військову техніку Азербайджану в період між 2018 і 2022 роками. Це дало Азербайджану перевагу в низці воєн з давнім суперником - Вірменією.

При цьому і білорусь, і Вірменія є членами ОДКС і зобов'язані захищати один одного в разі нападу. Азербайджан до цього альянсу країн не входить.

Вірменія відмовилася від фінансування ОДКБ у 2024 році

Politico пише, що отримало понад десяток листів, дипломатичні ноти, рахунки-фактур та експортні паспорти. Документи демонструють, що білорусь активно допомагала збройним силам Азербайджану в період між 2018 і 2022 роками, коли напруженість у відносинах з Вірменією досягла піку. Пропоновані послуги включали модернізацію старого артилерійського обладнання та надання нового обладнання, що використовується для радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Документи включають листи білоруського державного агентства з експорту озброєнь до власних військово-промислових фірм, що стосуються замовлень сучасного обладнання для наведення артилерії на ціль для Азербайджану, а також листування між двома державами про закупівлю мобільних станцій боротьби з безпілотниками "Гроза-С" для збройних сил Азербайджану.

В одному з дипломатичних повідомлень, з яким ознайомилося видання, йдеться також про те, що білоруські підприємства відіграють активну роль "у відновленні деокупованих територій Азербайджану", що демонструє співпрацю Азербайджану та білорусі в Нагірному Карабасі.

Додамо

Отриманні виданням файли пояснюють рішення Вірменії оголосити про вихід з військового альянсу Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), який було створено у 2002 році і який очолює росія.

У середу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що його уряд розпочне процес виходу з ОДКБ, заявивши, що його члени "не виконують своїх договірних зобов'язань, а планують війну проти нас з Азербайджаном".

білорусь викликала посла Вірменії на зустріч до міністерства закордонних справ у четвер після того, як Пашинян оприлюднив свої звинувачення напередодні. Пізніше посол був відкликаний до Єревана, а посол білорусі повернувся до мінська в рамках розриву дипломатичних відносин між двома країнами.

Вірменія та НАТО погодили співпрацю на 2024 рік