беларусь поставляла оружие Азербайджану, которое тот использовал против Армении, хотя и беларусь, и Армения были союзниками в международном оборонном пакте под руководством россии - ОДКБ. Как передает УНН, об этом пишет Politico, ссылаясь на данные, полученные благодаря утечке файлов.

Детали

В файлах говорится, что беларусь поставила современную военную технику Азербайджану в период между 2018 и 2022 годами. Это дало Азербайджану преимущество в ряде войн с давним соперником - Арменией.

При этом и беларусь, и Армения являются членами ОДКБ и обязаны защищать друг друга в случае нападения. Азербайджан в этот альянс стран не входит.

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Politico пишет, что получило более десятка писем, дипломатические ноты, счета-фактуры и экспортные паспорта. Документы демонстрируют, что беларусь активно помогала вооруженным силам Азербайджана в период между 2018 и 2022 годами, когда напряженность в отношениях с Арменией достигла пика. Предлагаемые услуги включали модернизацию старого артиллерийского оборудования и предоставление нового оборудования, используемого для радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

Документы включают письма белорусского государственного агентства по экспорту вооружений к собственным военно-промышленным фирмам, касающиеся заказов современного оборудования для наведения артиллерии на цель для Азербайджана, а также переписку между двумя государствами о закупке мобильных станций борьбы с беспилотниками "Гроза-С" для вооруженных сил Азербайджана.

В одном из дипломатических сообщений, с которым ознакомилось издание, говорится также о том, что белорусские предприятия играют активную роль "в восстановлении деоккупированных территорий Азербайджана", что демонстрирует сотрудничество Азербайджана и беларуси в Нагорном Карабахе.

Добавим

Полученные изданием файлы объясняют решение Армении объявить о выходе из военного альянса Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который был создан в 2002 году и который возглавляет россия.

В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его правительство начнет процесс выхода из ОДКБ, заявив, что его члены "не выполняют своих договорных обязательств, а планируют войну против нас с Азербайджаном".

беларусь вызвала посла Армении на встречу в министерство иностранных дел в четверг после того, как Пашинян обнародовал свои обвинения накануне. Позже посол был отозван в Ереван, а посол беларуси вернулся в минск в рамках разрыва дипломатических отношений между двумя странами.

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