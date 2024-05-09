Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году

Армения в 2024 году не будет финансировать программы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщают агентства Factor.am и News.am со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, передает УНН.

Детали

По словам Бадалян, Армения "воздержится от присоединения к решению от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ на 2024 год", что равнозначно отказу от участия в финансировании деятельности этой организации. При этом, как отметил представитель МИД страны, Ереван "не будет возражать против принятия этого решения в ограниченном формате".

Представитель ОДКБ сообщил, что организация в курсе решения Армении об остановке финансирования, но Ереван все же остается членом организации.

Дополнение

В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что государство "заморозило" участие в ОДКБ. Поводом для этого, по словам Пашиняна, стало то, что организация не выполнила своих обязательств по безопасности Армении, особенно в 2021-м и 2022 годах, что, как отметил он, не могло остаться без внимания.

Премьер Армении задался вопросом, почему страна до сих пор в ОДКБ