Премьер Армении задался вопросом, почему страна до сих пор в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не имеет ответа на вопрос, почему страна продолжает быть членом Организации договора о коллективной безопасности. Об этом он сказал в интервью британским СМИ, пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Пашинян отметил, что ОДКБ не применяла механизмы реагирования при нарушении границ Армении вооруженными силами Азербайджана в 2021 и 2022 годах, заявив, что границы неделимитированы.

Он подчеркнул, что ОДКБ не существует как механизма, на который могут надеяться страны-участницы, россия, Армения и другие.

Наше общество говорит нам: почему вы продолжаете быть членом ОДКБ? Откровенно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос - сказал Пашинян.

Пашинян заявил об обеспокоенности в Армении заявлениями из Азербайджана относительно реформ и модернизации армянской армии.

По словам премьер-министра, ни одно государство не может отрицать право другой страны иметь боеспособную армию.

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"Нужно констатировать, что наличие боеспособной армии, да, иногда используется для войны, но наличие боеспособной армии важно и для мира, для формирования правильного баланса сил", - считает Пашинян.

"Мы готовимся не к войне, мы готовимся к миру. Но с другой стороны, пока у нас нет уверенности, что на Республику Армения не будет нападения, мы должны, конечно, развивать нашу обороноспособность", - сказал Пашинян.

Премьер подчеркнул, что сейчас Армения вступает в процесс демаркации, который является чрезвычайно важным, в частности, с точки зрения снижения рисков безопасности.

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