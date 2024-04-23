Премьер Армении задался вопросом, почему страна до сих пор в ОДКБ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян ставит под сомнение членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за отсутствия реакции во время нарушений границы со стороны Азербайджана в 2021 и 2022 годах.
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В Киеве из соображений безопасности не планируют открывать пляжный сезон - КГГА
Киевские власти решили не открывать пляжный сезон и посоветовали гражданам избегать пляжей и зон отдыха из соображений безопасности.
В Черкасской области ночью уничтожили два вражеских дрона - ОВА
Украинские защитники в Черкасской области во время ночного дежурства сбили два вражеских беспилотника, не допустив жертв и разрушений.
В Украине второй день подряд дефицит в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, где ожидать ограничения электроснабжения
Из-за дефицита электроэнергии, вызванного убытками от российских ракетных обстрелов, Украина уже второй день подряд вынуждена обращаться за экстренной помощью к европейским странам, вводя графики ограничения электроэнергии для предприятий и промышленности с 18:00 до 22:00.
Восстановление за счет ВСУ
В прошлом году Украина потратила более 50 миллиардов гривен на защиту энергетической инфраструктуры, тогда как на строительство фортификационных сооружений для Вооруженных сил было выделено лишь 1,2 миллиарда гривен, что привело к ослаблению обороны и потере территорий.
Есть два требования: СМИ раскрыли, при каких условиях Греция предоставит Украине Patriot
Греция, вероятно, предоставит Украине системы противовоздушной обороны Patriot, если получит гарантии США относительно угрозы со стороны Турции и пакет финансовой компенсации.
Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024
Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024.
Более 2 лет тюрьмы получил мужчина, который ворвался в Капитолий США с боевым флагом Конфедерации
Мужчину из штата Кентукки, который 6 января 2021 года штурмовал Капитолий США с боевым флагом Конфедерации и распылил перцовый баллончик на двух полицейских, частично ослепив их на несколько часов, приговорили к 30 месяцам заключения.
Наличности в обращении с начала года стало на 16 млрд грн больше: НБУ объяснило, почему
По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 780,3 млрд грн наличных денег в обращении, что на 16 млрд грн или на 2,1% больше, чем в начале года, что объясняется сезонными факторами.