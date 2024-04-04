Блинкен обсудил с Алиевым вопросы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Госсекретарь Энтони Блинкен в среду обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым важность продолжения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. О беседе сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

В сентябре прошлого года азербайджанские войска установили контроль над Нагорным Карабахом.

Баку и Ереван пытаются заключить официальный мирный договор, но переговоры зашли в тупик из-за существующих проблем, включая демаркацию 1000-километровой (620 миль) границы между двумя странами.

В минувшее воскресенье минобороны Азербайджана заявило, что Армения концентрирует войска на некоторых участках границы. Армения отвергла это утверждение.

Как отмечается в заявлении Миллера, во время беседы Блинкен подчеркнул, что не существует оснований для усиления напряженности на границе, и предупредил, что агрессивные действия и риторика с любой стороны подрывают перспективы достижения мира.

Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном - Минобороны Азербайджана