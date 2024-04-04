Блинкен обсудил с Алиевым вопросы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  107617 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  110999 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  111986 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  109030 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  126426 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  101294 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  104197 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128438 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128867 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

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На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123925 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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Суд не принял у Трампа залог $175 млн

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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1 апреля 2024, 09:33  •  248188 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  518475 просмотра

Блинкен обсудил с Алиевым вопросы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Блинкен обсудил с Алиевым важность продолжения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув, что агрессивные действия и риторика подрывают перспективы мира.

Война •   •  14533 просмотра
Блинкен обсудил с Алиевым вопросы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

США выступают против постоянного членства Палестины в ООН

Соединенные Штаты выступают против постоянного членства Палестины в ООН, отдавая предпочтение прямым переговорам между Палестиной и Израилем по созданию независимого палестинского государства.

политика •   •  11018 просмотра
США выступают против постоянного членства Палестины в ООН

На станции "Академик Вернадский" состоялась смена антарктических экспедиций

28-я Украинская антарктическая экспедиция вернулась домой после года исследовательской работы на станции "Академик Вернадский", а команда 29-й экспедиции продолжила мониторинг метеорологии, биологии, геофизики и поддержку деятельности станции.

Анонсы •   •  10622 просмотра
На станции "Академик Вернадский" состоялась смена антарктических экспедиций

В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в городском округе Маннай в провинции Цинхай на северо-западе Китая, о жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Здоровье •   •  11118 просмотра
В Китае произошло землетрясение

Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины - Кирби

Белый дом отвергает предложение передать возглавляемую США Рамштайнскую группу, которая координирует поставки оружия в Украину, под руководство НАТО, настаивая на сохранении лидерской роли США.

Война •   •  20320 просмотра
Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины - Кирби

Суд не принял у Трампа залог $175 млн

Документы на освобождение Трампа под залог в 175 миллионов долларов по делу о гражданском мошенничестве были отклонены Верховным судом Нью-Йорка из-за отсутствия текущего финансового отчета.

политика •   •  19357 просмотра
Суд не принял у Трампа залог $175 млн

В Харькове вражеский дрон попал в многоэтажку: один человек погиб, четверо раненых

Вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Харькове, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения, а на месте падения возник пожар.

Общество •   •  19425 просмотра
В Харькове вражеский дрон попал в многоэтажку: один человек погиб, четверо раненых

Верховный Суд впервые постановил законным переход из УПЦ МП в ПЦУ

Верховный Суд признал законным переход религиозной общины из Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Православную Церковь Украины.

Общество •   •  17032 просмотра
Верховный Суд впервые постановил законным переход из УПЦ МП в ПЦУ

Кыргызстан больше не обслуживает российские карты "Мир"

Банки Кыргызстана прекратили обслуживание карт "Русский мир" из-за риска вторичных санкций, что сделало недоступными платежи по картам, снятие наличных, переводы с карты на карту и онлайн-платежи по этим картам.

Экономика •   •  18734 просмотра
Кыргызстан больше не обслуживает российские карты "Мир"

Россияне "шахедами" ударили по жилым домам в Харькове: погибли трое спасателей

Трое спасателей погибли в результате российского обстрела жилых домов в Харькове.

Общество •   •  18774 просмотра
Россияне "шахедами" ударили по жилым домам в Харькове: погибли трое спасателей