Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном - Минобороны Азербайджана

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  182012 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  161923 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  164039 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  336522 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  138047 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  135298 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154091 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143313 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145446 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153481 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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28 марта 2024, 13:27  •  336522 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  325970 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  681632 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  628013 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  637509 просмотра

Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном - Минобороны Азербайджана

Азербайджан обвиняет Армению в сосредоточении войск, бронетехники и артиллерии вблизи границы, эскалации напряженности и агрессивной риторике. Армения обвиняет Азербайджан в попытках спровоцировать новую широкомасштабную войну.

Новости Мира •   •  5123 просмотра
Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном - Минобороны Азербайджана

Для более 11 тыс внутренне перемещенных лиц Буча стала вторым домом - городской голова Бучи

Буча стала вторым домом для более 11 000 внутренне перемещенных граждан, приехавших с востока и юга страны. Город активно восстанавливается. Мэр города напомнил о 509 жертвах российской оккупации со следами пыток и пулевых ранений, - сегодня в Буче вспоминают о жертвах российской агрессии.

Общество •   •  9673 просмотра
Для более 11 тыс внутренне перемещенных лиц Буча стала вторым домом - городской голова Бучи

Два года деоккупации Киевской области: президент Зеленский в Буче почтил память украинцев, убитых российскими захватчиками

Президент Зеленский почтил память более 1400 украинских гражданских лиц, в том числе 37 детей, убитых российскими оккупантами во время 33-дневной оккупации Бучи в Киевской области два года назад.

Общество •   •  15734 просмотра
Два года деоккупации Киевской области: президент Зеленский в Буче почтил память украинцев, убитых российскими захватчиками

Электроснабжение в Одессе восстановить почти всем абонентам

После очередной атаки российских беспилотников на объекты критической инфраструктуры в Одесской области электроснабжение было восстановлено почти ко всем абонентам, лишь 10 000 абонентов оставались отключенными из-за проведения аварийно-восстановительных работ.

Война •   •  14337 просмотра
Электроснабжение в Одессе восстановить почти всем абонентам

Премьеры сериалов в апреле

Криминальный драматический сериал "Рипли" от Netflix, основанный на романах Патриции Хайсмит, с Эндрю Скоттом, Джонни Флинном, Дакотой Фэннинг и Элиотом Самнером в главных ролях, рассказывает о харизматичном мошеннике Томе Рипли в 1950-х и 60-х годах! И другие долгожданные премьеры сериалов в апреле смотрите в обзоре от УНН.

Культура •   •  12089 просмотра
Премьеры сериалов в апреле

Папа Франциск в пасхальном обращении вспомнил Украину, и призвал к обмену заложниками

Папа Франциск призвал к прекращению войн, в том числе в Украине, и выразил надежду на всеобщий обмен всех пленных между россией и Украиной.

Война •   •  15932 просмотра
Папа Франциск в пасхальном обращении вспомнил Украину, и призвал к обмену заложниками

В минобороны рф подтвердили, что целились по энергетической инфраструктуре и объектам добычи газа в Украине

Российские военные нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и газодобывающим предприятиям Украины, используя дальнобойное высокоточное оружие и беспилотники, нарушив работу предприятий оборонной промышленности, занимающихся производством и ремонтом вооружений.

Война •   •  18045 просмотра
В минобороны рф подтвердили, что целились по энергетической инфраструктуре и объектам добычи газа в Украине

Харьковщина: россияне обстреляли Боровую из РСЗО "Ураган", есть погибшие и травмированные

Россияне обстреляли село Боровая Изюмского района Харьковской области из РСЗО "Ураган", в результате чего погиб 19-летний парень и был тяжело ранен 27-летний мужчина.

Война •   •  20791 просмотра
Харьковщина: россияне обстреляли Боровую из РСЗО "Ураган", есть погибшие и травмированные

Через Тису на резиновой лодке: еще четырех мужчин задержали в 100 метрах от границы

Четырех мужчин поймали в 100 метрах от границы с Венгрией с резиновой лодкой, которые намеревались нелегально пересечь реку Тиса в Венгрию, заплатив тысячи долларов контрабандистам.

Общество •   •  20667 просмотра
Через Тису на резиновой лодке: еще четырех мужчин задержали в 100 метрах от границы

На Харьковщине дронари-пограничники уничтожили три позиции россиян и две вражеские машины

Прошлой ночью украинские пограничники с помощью БПЛА уничтожили 2 автомобиля и 3 вражеские позиции в Харьковской области вблизи границы с Россией.

Война •   •  21436 просмотра
На Харьковщине дронари-пограничники уничтожили три позиции россиян и две вражеские машины