Армения стягивает войска к границе с Азербайджаном - Минобороны Азербайджана

На разных участках армяно-европейской границы наблюдается наличие военных сил Армении, бронетехники, артиллерийских систем и другого тяжелого вооружения.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана, пишет УНН.

С точку зрения азербайджанского оборонного ведомства, в Армении увеличивается распространение провокационной информации, что приводит к "обострению ситуации" и "росту агрессивной риторики" в отношении Азербайджана и "подготовке терактов".

Предупреждаем, что если вооруженные силы Армении попытаются прибегнуть к любым военным действиям против Азербайджана, то им будет оказывать решительное сопротивление азербайджанская армия. В очередной раз заявляем, что вся ответственность за напряженность ситуации и любое возможное нападение полностью ляжет на Армению и ее союзников - пишут в Минобороны Азербайджана.

Министерство обороны Армении пока не отреагировало на заявление.

За день до того, как Министерство обороны Азербайджана объявило об этом, премьер-министр Армении Николас Пашинян обвинил Азербайджан в попытке найти поводы для начала новой, масштабной войны.

Пашинян подчеркнул, что Армения не намерена претендовать на какую-либо территорию вне своих международно признанных границ, и важно четко определить границы страны.

Он выразил надежду, что Азербайджан также поддержит этот подход и примет соответствующие меры в этом направлении.

Напомним,

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах вдоль своей границы, в результате которых, по сообщениям, погибли двое армянских солдат и один азербайджанский солдат получил ранения.