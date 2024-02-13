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Азербайджан та Вірменія звинувачують один одного в обстрілах: повідомляється про загиблих

Азербайджан та Вірменія звинувачують один одного в обстрілах: повідомляється про загиблих

Київ • УНН

 • 22090 перегляди

Вірменія і Азербайджан звинувачують один одного в обстрілах уздовж свого кордону, в результаті яких, за повідомленнями, загинули двоє вірменських солдатів і один азербайджанський солдат отримав поранення.

Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в завданні ударів. Міноборони в Єревані заявило, що двоє вірменських військових загинули. Про це повідомляє, пише УНН.

Деталі

За заявою Міноборони в Баку, вірменські військові нібито застосували зброю ввечері 12 лютого, обстрілявши азербайджанські позиції поблизу кордону на товузському напрямку, поранено одного військовослужбовця.

Міноборони в Єревані заявило, що двоє вірменських військових загинули, є поранені після азербайджанського обстрілу вранці 13 лютого в районі села Неркін Ханд на східному кордоні з Азербайджаном.

При цьому в Єревані спростували інформацію про обстріл азербайджанських позицій у північно-східній частині прикордонної зони.

Нагадаємо

13 грудня, минулого року, Вірменія та Азербайджан провели обмін військовополонених. З полону звільнили 32 вірмен і двох азербайджанців.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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