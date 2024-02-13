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Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах: сообщается о погибших

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах: сообщается о погибших

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 08:18  •  9098 просмотра

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Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах вдоль своей границы, в результате которых, по сообщениям, погибли двое армянских солдат и один азербайджанский солдат получил ранения.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов. Минобороны в Ереване заявило, что двое армянских военных погибли. Об этом сообщает, пишет УНН.

Детали

По заявлению Минобороны в Баку, армянские военные якобы применили оружие вечером 12 февраля, обстреляв азербайджанские позиции вблизи границы на товузском направлении, ранен один военнослужащий.

Минобороны в Ереване заявило, что двое армянских военных погибли, есть раненые после азербайджанского обстрела утром 13 февраля в районе села Неркин Ханд на восточной границе с Азербайджаном.

При этом в Ереване опровергли информацию об обстреле азербайджанских позиций в северо-восточной части пограничной зоны.

Напомним

13 декабря, в прошлом году, Армения и Азербайджан провели обмен военнопленных. Из плена освободили 32 армян и двух азербайджанцев.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
yerevanЕреван
armeniyaАрмения
azerbaidzhanАзербайджан
Азербайджан та Вірменія звинувачують один одного в обстрілах: повідомляється про загиблих
Azerbaijan and Armenia accuse each other of shelling: casualties reported
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Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах: сообщается о погибших

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