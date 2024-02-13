Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в обстрелах: сообщается о погибших

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов. Минобороны в Ереване заявило, что двое армянских военных погибли. Об этом сообщает, пишет УНН.

Детали

По заявлению Минобороны в Баку, армянские военные якобы применили оружие вечером 12 февраля, обстреляв азербайджанские позиции вблизи границы на товузском направлении, ранен один военнослужащий.

Минобороны в Ереване заявило, что двое армянских военных погибли, есть раненые после азербайджанского обстрела утром 13 февраля в районе села Неркин Ханд на восточной границе с Азербайджаном.

При этом в Ереване опровергли информацию об обстреле азербайджанских позиций в северо-восточной части пограничной зоны.

Напомним

13 декабря, в прошлом году, Армения и Азербайджан провели обмен военнопленных. Из плена освободили 32 армян и двух азербайджанцев.